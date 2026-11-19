Nach 120 Jahren ist Schluss: Die Grazer Herbstmesse wird es in ihrer bisherigen Form nicht mehr geben. Die Messe Graz setzt künftig auf neue Konzepte. Doch was passiert mit dem beliebten Vergnügungspark?

Die Grazer Herbstmesse war über Generationen hinweg ein fixer Bestandteil des Grazer Veranstaltungskalenders. Im Oktober 2026 wurde noch das 120-jährige Bestehen gefeiert. Nun steht fest: Die Jubiläumsausgabe war zugleich die letzte Herbstmesse in ihrer bisherigen Form. Hintergrund ist eine Neuausrichtung der Messe Graz, die mit dem Wechsel in der Geschäftsführung eingeleitet wurde. Künftig sollen spezialisierte Veranstaltungen für bestimmte Branchen und Zielgruppen stärker in den Mittelpunkt rücken.

Neue Messekonzepte

Grund für die Veränderung ist unter anderem das veränderte Einkaufsverhalten. Während Messen früher wichtige Marktplätze waren, sind Waren heute auch über das Internet nahezu überall erhältlich. Ganz auf Messen verzichten will man in Graz aber nicht. „Wir verabschieden uns von einem traditionsreichen Format, nicht aber von unserer Leidenschaft, Menschen und Unternehmen zusammenzubringen“, erklärt Geschäftsführer Martin Ullrich. Statt der bisherigen Herbstmesse sollen erfolgreiche Veranstaltungen wie die Häuslbauermesse Graz und die MotionExpo Graz weiterentwickelt werden. Für 2027 ist außerdem die neue Beauty Lounge geplant, weitere spezialisierte Veranstaltungen sollen 2028 und 2029 folgen.

Genussmesse bleibt

Auch ein Angebot, das bei der letzten Herbstmesse erstmals zu erleben war, bekommt eine eigene Zukunft: die TasteFactory Graz. Das Genussfestival soll bereits 2027 als eigenständige Veranstaltung die gesamte Stadthalle Graz bespielen. Damit wird das neue Konzept von der bisherigen Herbstmesse losgelöst. Gleichzeitig möchte die Messe Graz langjährigen Ausstellern neue Möglichkeiten bieten, ihre Produkte bei anderen Veranstaltungen zu präsentieren.

Was wird aus dem Park?

Für Besucher gibt es auch gute Nachrichten: Die beliebten Vergnügungsparks sollen im Frühjahr und Herbst erhalten bleiben. Der FunPark Graz lockte im Frühjahr 2026 rund 85.000 Besucher an. Auch der verlängerte Vergnügungspark im Herbst fand großen Anklang. Künftig möchte die Messe Graz das Angebot mit Thementagen, Live-Auftritten und besonderen Aktionen erweitern. So sollen die Vergnügungsparks weiterhin ein Treffpunkt für Familien bleiben.

Blick in die Zukunft

Mit der Neuausrichtung möchte die Messe Graz ihre wirtschaftliche Zukunft langfristig sichern. Unterstützung kommt dabei auch von der Stadt Graz. „Ich habe volles Vertrauen in die neue Geschäftsführung und bedanke mich für den Mut, notwendige Veränderungen anzupacken und neue Chancen zu nutzen“, betont Stadtrat Manfred Eber (KPÖ). Für Geschäftsführer Ullrich steht fest, dass die Geschichte der Messe Graz damit nicht zu Ende ist. Vielmehr sollen die neuen Veranstaltungsformate die Grundlage für die kommenden Jahrzehnte schaffen.