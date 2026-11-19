Glühwein trinken und dabei Gutes tun: Am 27. November wird im Storchenpark Lieboch für den guten Zweck ausgeschenkt. Jeder Getränkekauf unterstützt die örtliche Kinderkrippe und den Kindergarten.

Am 27. November wird im Storchenpark Lieboch Glühwein für den guten Zweck ausgeschenkt. Die gesamten Einnahmen kommen der Kinderkrippe und dem Kindergarten Lieboch zugute.

Am 27. November wird im Storchenpark Lieboch Glühwein für den guten Zweck ausgeschenkt. Die gesamten Einnahmen kommen der Kinderkrippe und dem Kindergarten Lieboch zugute.

Am Freitag, dem 27. November 2026, wird es im Storchenpark Lieboch vorweihnachtlich. Ab 16 Uhr lädt ein Glühweinstand unter dem Motto „Gemeinsam Gutes tun“ zum gemütlichen Beisammensein ein. Angeboten werden heißer Glühwein und Kinderpunsch. Doch hinter der Veranstaltung steckt mehr als nur ein vorweihnachtlicher Treffpunkt: Mit jedem verkauften Getränk wird etwas Gutes für die Kinder in Lieboch getan.

Einnahmen für Kinder

Die gesamten Einnahmen des Glühweinstandes kommen der Kinderkrippe und dem Kindergarten Lieboch zugute. Wer sich vor Ort einen Glühwein oder Kinderpunsch gönnt, unterstützt damit direkt die beiden örtlichen Betreuungseinrichtungen. Die Veranstaltung soll so nicht nur für vorweihnachtliche Stimmung sorgen, sondern gleichzeitig einen Beitrag für die jüngsten Gemeindebürger leisten.

Gemeinsam feiern

Neben dem guten Zweck steht auch das gemeinsame Beisammensein im Mittelpunkt. Die Veranstalter laden dazu ein, Freunde zu treffen und sich gemeinsam auf die Weihnachtszeit einzustimmen. Bei heißen Getränken und gemütlicher Atmosphäre soll der Storchenpark zu einem vorweihnachtlichen Treffpunkt werden. Los geht es am Freitag, dem 27. November, ab 16 Uhr. Mit einem Besuch können die Gäste gleichzeitig die Kinderkrippe und den Kindergarten Lieboch unterstützen.