Am 25. November lädt die Diakonie de La Tour zum Advent Opening am Grazer Schloßbergplatz. Neben der Segnung des Adventkranzes stehen Musik, eine Andacht und gemeinsamer Ausklang auf dem Programm.

Am Grazer Schloßbergplatz wird der große Diakonie-Adventkranz gesegnet.

Am Grazer Schloßbergplatz wird der große Diakonie-Adventkranz gesegnet.

Am Mittwoch, dem 25. November 2026, veranstaltet die Diakonie de La Tour um 17 Uhr ihr diesjähriges Advent Opening am Grazer Schloßbergplatz.

Adventmarkt wird gesegnet

Im Mittelpunkt steht die Segnung des großen Diakonie-Adventkranzes. Dieser soll ein Zeichen für Hoffnung, Menschlichkeit und Zusammenhalt setzen. Für die musikalische Begleitung sorgen Schüler der La Tour Schule OK Graz. Nach einer einleitenden Adventandacht folgt ein kurzer Vortrag über die Geschichte des Adventkranzes.

Gemeinsamer Ausklang

Die Segnung übernehmen Superintendent Mag. Wolfgang Rehner und Stadtpfarrpropst i. R. Mag. Christian Leibnitz. Anschließend lädt die Diakonie zu Tee und frisch zubereitetem Kaiserschmarrn vom Klyo ein.