Dem 74-jährigen Lenker wurde nach eigenen Angaben plötzlich schwarz vor Augen. In Graz-Liebenau kam sein Pkw von der Ostbahnstraße ab, streifte mehrere Hindernisse und einen Lkw. Er und seine Beifahrerin (70) sind schwer verletzt.

Das Fahrzeug kam von der Straße ab, beschädigte mehrere Einrichtungen am Fahrbahnrand und kollidierte schließlich mit einem Lkw.

Das Fahrzeug kam von der Straße ab, beschädigte mehrere Einrichtungen am Fahrbahnrand und kollidierte schließlich mit einem Lkw.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagvormittag, dem 19. November, in Graz-Liebenau ereignet. Ein 74-jähriger Autofahrer verlor auf der Ostbahnstraße die Kontrolle über seinen Wagen. Das Fahrzeug kam von der Straße ab, beschädigte mehrere Einrichtungen am Fahrbahnrand und kollidierte schließlich mit einem Lkw.

Plötzlich wurde dem Lenker schwarz vor Augen

Gegen 11.15 Uhr war der 74-jährige Grazer mit seinem Auto auf der Ostbahnstraße unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn abkam. Zunächst streifte sein Wagen einen Stromkasten, einen Wasserhydranten und eine Straßenlaterne. Doch damit war die Fahrt noch nicht zu Ende: Anschließend kollidierte das Auto mit der rechten Seite eines Lkws, bevor es auf einer Grünfläche zum Stillstand kam. Gegenüber der Polizei schilderte der 74-Jährige später, dass ihm plötzlich schwarz vor Augen geworden sei und er daraufhin das Bewusstsein verloren habe.

Zwei Schwerverletzte ins Krankenhaus gebracht

Bei dem Unfall erlitten der Autofahrer und seine 70-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen. Beide wurden vom Roten Kreuz versorgt und anschließend ins LKH Graz gebracht. Die Lenkerin des beteiligten Lkws blieb unverletzt. Auch die Berufsfeuerwehr Graz war mit drei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort. Ob tatsächlich ein medizinischer Notfall zu dem Unfall geführt hat, ist noch nicht geklärt. Die Polizei schließt diese Möglichkeit jedenfalls nicht aus.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2026 um 18:15 Uhr aktualisiert