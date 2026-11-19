Ein kleiner Schreck für Bierfans in Graz-Puntigam: Am Donnerstagnachmittag fielen laut Lesern mehrere Bierkisten aus einem Werkslager. Die Zeugen berichten mit einem Augenzwinkern vom Vorfall. Was genau geschah, ist bisher unklar.

Für Bierliebhaber dürfte dieser Anblick nicht gerade erfreulich gewesen sein. Am Donnerstagnachmittag, dem 19. November, kam es in Graz-Puntigam zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall: Aus einem Werkslager sollen mehrere Bierkisten gefallen sein. Leser von 5 Minuten wurden Zeugen des Geschehens und meldeten sich prompt bei unserer Redaktion.

©Leser Für Bierliebhaber dürfte dieser Anblick nicht gerade erfreulich gewesen sein.

„Heute waren wir Zeugen von einem traurigen Ereignis“

Mit einer ordentlichen Portion Humor schilderten die Leser ihre Beobachtung: „Heute waren wir Zeugen von einem traurigen Ereignis“, schrieben sie an 5 Minuten. Dazu gab es die Erklärung, dass in Puntigam Bierkisten aus einem Werkslager gefallen seien, samt lachendem Emoji. Wie viele Kisten tatsächlich betroffen waren, weshalb sie herunterfielen und ob dabei auch Flaschen zu Bruch gingen, ist bislang nicht bekannt. Zumindest die 5 Minuten-Leser nahmen das ungewöhnliche Geschehen mit Humor.

