Mit Werbekampagnen in Wien und London sowie Maßnahmen in Kärnten möchte die Erlebnisregion Graz mehr Gäste für die Adventzeit gewinnen. Dabei setzt der Tourismusverband auf Plakate, Öffis und eine TV-Produktion.

Die Erlebnisregion Graz wirbt mit mehreren Kampagnen in Österreich und Großbritannien für die bevorstehende Adventzeit. Im Mittelpunkt stehen Wien, London und Kärnten.

Werbung in Wien und London

Rund 35 Prozent der Nächtigungen in der Erlebnisregion Graz entfallen auf Gäste aus Wien und Niederösterreich. Mit einem großflächigen Advent-Wandbild in der Wiener Triester Straße möchte der Tourismusverband auf Graz aufmerksam machen. Die Kampagne soll innerhalb von zwei Monaten rund 3,85 Millionen Kontakte erzielen. Auch in London wird geworben. Hintergrund ist die seit knapp einem Jahr bestehende Direktflugverbindung zwischen London-Gatwick und Graz. Von 20. bis 22. November ist zudem eine Werbeaktion bei den Tobacco Docks geplant.

Adventwerbung in Kärnten

In Klagenfurt ist ein gestalteter Linienbus als Werbeträger unterwegs. Die Kampagne wird außerdem durch Werbung in ÖBB-Zügen ergänzt. Damit sollen insbesondere Gäste aus Kärnten für einen Adventausflug nach Graz gewonnen werden.

Grazer Advent im Fernsehen

Zusätzliche Aufmerksamkeit soll die ServusTV-Produktion „Heimatleuchten – Geschichten vom steirischen Advent“ bringen. Die Erstausstrahlung ist für Freitag, den 20. November 2026, um 20.15 Uhr geplant. Die Sendung zeigt unter anderem den Grazer Franziskanerplatz, die Rote Krippe und weitere steirische Adventtraditionen.