Ein Gebäudeteil am Grazer Resowi-Zentrum hat sich leicht geneigt, zwischen zwei Bauteilen klaffen mehrere Zentimeter breite Risse. Jetzt stützt eine massive Stahlkonstruktion das Gebäude. Laut Gutachten bestand keine akute Gefahr.

Zwischen zwei Bauteilen im Resowi-Zentrum der Universität Graz sind Risse sichtbar, die teilweise mehrere Zentimeter breit sind. Der Grund dafür ist offenbar eine leichte Neigung eines Gebäudeteils. Die auffälligen Spalten haben unter Studierenden für Gesprächsstoff gesorgt. Mittlerweile laufen Maßnahmen, um das Gebäude zu stabilisieren. Doch wie gefährlich ist die Situation tatsächlich?

Gebäudeteil hat sich leicht geneigt

Die Veränderungen betreffen eine sogenannte Gebäudetrennfuge, also den Übergang zwischen zwei Gebäudeteilen. Solche Fugen haben normalerweise eine wichtige Funktion: Sie ermöglichen es den einzelnen Bauteilen, sich bei Temperaturschwankungen geringfügig zu bewegen, ohne dass dadurch Schäden entstehen. Im Resowi-Zentrum fiel allerdings auf, dass die Veränderungen über das vorgesehene Ausmaß hinausgingen. Das bestätigte die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG), der das Gebäude gehört. Die Universität Graz nutzt die Räumlichkeiten als Mieterin. Die BIG reagierte darauf mit der Beauftragung einer statischen und einer bodentechnischen Untersuchung. Dabei ging es insbesondere um die Frage, ob die Veränderungen die Sicherheit des Gebäudes beeinträchtigen könnten.

Massive Stahlkonstruktion soll Gebäude stabilisieren

Die sichtbaren Risse werden inzwischen mit einer umfangreichen baulichen Maßnahme beantwortet. Eine massive Stahlkonstruktion wurde errichtet, die vom Keller durch sämtliche Geschosse reicht. Damit das Gerüst die erforderliche Stabilität erhält, wurde eigens ein Betonfundament hergestellt, das eineinhalb Meter in die Tiefe reicht. Trotz des beträchtlichen Aufwands gibt es für die Menschen, die täglich im Resowi-Zentrum lernen und arbeiten, eine wichtige Entwarnung. Wie die BIG gegenüber dem ORF erklärte, habe der Statiker bestätigt, dass „keine Gefahr im Verzug“ bestehe. Eine Sperre von Gebäudeteilen sei deshalb nicht notwendig gewesen. Auch der laufende Universitätsbetrieb musste aufgrund der Veränderungen nicht eingeschränkt werden.

Ausgerechnet im Jubiläumsjahr

Das Resowi-Zentrum gehört seit drei Jahrzehnten zum Grazer Universitätsviertel. Erst heuer feierte das Gebäude sein 30-jähriges Bestehen. Neben zahlreichen Hörsälen und Instituten beherbergt es auch die Rechts-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten der Universität Graz.