Bis zu 38,5 Meter hohe Gebäude, Verkehr in einer Sackgasse sowie Kritik an alten Verkehrsdaten: Ein neuer Bebauungsplan in Graz-Jakomini sorgt für Streit. Der Gemeinderat hat ihn am Donnerstag beschlossen.

In Graz-Jakomini steht eine größere bauliche Veränderung bevor. Auf einem rund 17.000 Quadratmeter großen Areal an der Conrad-von-Hötzendorf-Straße sollen künftig Gebäude mit einer Höhe von bis zu 38,5 Metern möglich sein. Der entsprechende Bebauungsplan wurde am Donnerstag, dem 19. November 2026, im Grazer Gemeinderat beschlossen. Doch die Entscheidung sorgt für politische Auseinandersetzungen. Die SPÖ kritisiert vor allem die Höhe der geplanten Gebäude, mögliche Verkehrsprobleme und den Umgang mit Einwendungen aus der Bevölkerung.

Bis zu 38,5 Meter hohe Gebäude möglich

Das betroffene Grundstück liegt zwischen der Jauerburggasse und der Evangelimanngasse. Bereits im Sommer wurde der Entwurf des Bebauungsplans öffentlich aufgelegt. Nun hat der Gemeinderat darüber entschieden. Besonders die vorgesehenen Gebäudehöhen stoßen bei der Grazer SPÖ auf Widerstand. Gemeinderat Patrick Trabi kritisiert, dass die maximal zulässige Höhe gegenüber dem ursprünglichen Architekturwettbewerb deutlich angehoben worden sei. Nach seinen Angaben sind nun Bauten möglich, die fast 14 Meter höher ausfallen könnten als damals vorgesehen. Trabi wirft der Stadtkoalition aus KPÖ und Grünen vor, die Bedenken der Bevölkerung nicht ausreichend berücksichtigt zu haben. „Die Koalition fährt heute mit voller Wucht über die berechtigten Sorgen der Anrainer und über massive Warnungen der Landesfachabteilungen drüber!“, kritisiert der SPÖ-Gemeinderat. Er spricht von elf Einwendungen, die seiner Ansicht nach lediglich zu geringfügigen Änderungen am Verordnungstext geführt hätten.

Mehr Verkehr in der Jauerburggasse befürchtet

Neben der Gebäudehöhe steht vor allem die künftige Verkehrsführung in der Kritik. Nach Angaben der SPÖ sollen rund 50 Prozent des Tiefgaragenverkehrs über die Jauerburggasse abgewickelt werden. Die Straße ist eine Sackgasse. Trabi befürchtet deshalb zusätzliche Belastungen für die dort lebenden Menschen. Besonders kritisch sieht er die Datengrundlage der Verkehrsplanung. Die herangezogene Untersuchung stamme aus dem Jahr 2022 und berücksichtige damit nach Darstellung der SPÖ die Auswirkungen einer später errichteten Ampelanlage nicht ausreichend. Auch rechtliche Bedenken von Fachabteilungen des Landes Steiermark seien nach Ansicht der SPÖ nicht entsprechend aufgegriffen worden. Trabi verweist dabei auf Unklarheiten bei den Bebauungsdichten und auf die zulässigen Gebäudehöhen.

SPÖ sieht Widerspruch beim Klimaschutz

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Auswirkungen auf das Stadtklima. Gerade in Jakomini, wo hohe Temperaturen und versiegelte Flächen bereits ein Thema sind, brauche es aus Sicht der Sozialdemokraten verbindliche Vorgaben für Grünflächen und Entsiegelung. Stattdessen werde aus Sicht der SPÖ eine intensivere Bebauung ermöglicht, ohne ausreichend verpflichtende Maßnahmen im Verordnungstext festzuschreiben. Die beiden SPÖ-Gemeinderatsmitglieder Daniela Schlüsselberger und Patrick Trabi stimmten nach Parteiangaben gegen den Bebauungsplan.