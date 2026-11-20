In Graz-Jakomini kam es am Freitagmorgen zu einem Zimmerbrand in einer Erdgeschosswohnung. Die Berufsfeuerwehr rückte mit 23 Einsatzkräften aus. Zwei Personen wurden dem Rettungsdienst übergeben.

Um 6.01 Uhr wurde die Grazer Berufsfeuerwehr zu einem Zimmerbrand in die Maygasse im Bezirk Jakomini alarmiert. In einer Erdgeschosswohnung ist ein Feuer ausgebrochen. Ein Atemschutztrupp konnte den Brand rasch löschen. Gleichzeitig war ein weiterer Trupp im Einsatz, um das Stiegenhaus abzusichern und mehrere Wohnungen auf Verrauchung zu kontrollieren.

Ursache noch unklar

Nach dem Löschen des Brandes führte die Feuerwehr Nachlösch- und Sicherungsarbeiten durch. Zwei Personen wurden dem Rettungsdienst übergeben. Insgesamt standen fünf Fahrzeuge und 23 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Graz im Einsatz. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die genaue Ursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.