In Graz hat die Weihnachtsbeleuchtung wieder Einzug gehalten: 760.000 LED-Lichtpunkte lassen mehr als 70 Straßen, Gassen und Plätze erstrahlen. Heuer gibt es auch eine Neuerung und längere Leuchtzeiten.

Mit der offiziellen Einschaltung der Weihnachtsbeleuchtung am 19. November wurde die Adventzeit in der Grazer Innenstadt auch optisch eingeläutet. Bürgermeisterin Elke Kahr, Stadtrat Rene Apfelknab, Holding-Graz-Chef Gert Heigl, Energie-Graz-Geschäftsführer Boris Papousek und Verena Hölzlsauer von der Holding Graz waren bei der Einschaltung dabei. Sterne, Lichtvorhänge, Lichterketten sowie beleuchtete Bäume und Fassaden sorgen nun bis einschließlich 6. Jänner 2027 für Weihnachtsstimmung. Am 20. November folgt mit der Eröffnung der Adventmärkte der nächste Höhepunkt. „Die Weihnachtsbeleuchtung gehört für viele Grazerinnen und Grazer genauso zur Adventzeit wie die Adventmärkte oder der Christbaum am Hauptplatz“, betont Kahr.

Länger beleuchtet

Täglich von 16 bis 24 Uhr erstrahlen die rund 760.000 LED-Lichtpunkte in Graz. Am Christtag und in der Silvesternacht bleiben sie sogar bis 2 Uhr eingeschaltet. In der Herrengasse und am Hauptplatz gelten verlängerte Zeiten von 6 bis 24 Uhr. Eine Neuerung gibt es am Freiheitsplatz: Dort ist erstmals eine Weihnachtsbeleuchtung an bestehenden Seilabspannungen und direkt an den Bäumen für den Adventmarkt geplant. „Die Weihnachtsbeleuchtung ist dabei ein zentrales Element, das die unterschiedlichen Adventmärkte und Plätze miteinander verbindet“, erklärt Verena Hölzlsauer, Leiterin des Veranstaltungsmanagements der Holding Graz.

Weniger Energie

Obwohl sich die Zahl der Lichtpunkte seit 2007 verdreifacht hat, wurde die Anschlussleistung um rund 75 Prozent reduziert. Möglich macht das die LED-Technik: Die durchschnittliche Leistungsaufnahme pro Lampe sank von 1,5 auf 0,1 Watt. Damit wurde die Energieeffizienz um den Faktor 15 gesteigert. „Dreimal so viele Lichter wie noch vor einigen Jahren, aber rund 75 Prozent weniger Anschlussleistung“, hebt Vizebürgermeisterin Judith Schwentner hervor. Auch Energie-Graz-Geschäftsführer Boris Papousek betont: „Dass heute mehr Lichtpunkte als je zuvor bei deutlich geringerem Energieverbrauch betrieben werden können, zeigt eindrucksvoll, wie sich Tradition und Innovation erfolgreich verbinden lassen.“

13 Tonnen Material

Hinter dem Lichterglanz steckt viel Arbeit: Mehr als 3.000 Arbeitsstunden, rund 13 Tonnen Beleuchtungsmaterial und sechs Fahrzeuge sind für die Weihnachtsbeleuchtung notwendig. Die Abteilung Licht & Elektroinstallationen der Energie Graz übernimmt Planung, Montage und Demontage. Letztere beginnt am 7. Jänner 2027 und dauert etwa drei Wochen. Um den Verkehr möglichst wenig zu beeinträchtigen, wird in stark befahrenen Bereichen und entlang der Straßenbahnstrecken teilweise nachts gearbeitet. „Mit effizienter LED-Technik sorgen wir dafür, dass die Weihnachtsbeleuchtung energiesparend betrieben wird“, erklärt Holding-Graz-Chef Gert Heigl. Stadtrat Rene Apfelknab verweist zudem auf die Bedeutung für die Wirtschaft: „Die Adventzeit ist für viele Grazer Betriebe eine wirtschaftlich besonders wichtige Phase des Jahres.“

Christbaum aus Semriach

Ein Blickfang steht auch heuer wieder am Grazer Hauptplatz: eine rund 26 Meter hohe und etwa 60 Jahre alte Fichte aus Semriach. Die Holding Graz transportierte den Baum nach Graz und bereitete ihn gemeinsam mit der Energie Graz für den Advent vor. Unter dem Motto „Tradition“ schmücken ihn die im Vorjahr neu gestalteten Lichtelemente: leuchtende Strohsterne aus nachhaltigem Organic-Material, rote Christbaumkugeln und Lichterketten mit Sternspritzereffekt. Ganz oben thront ein strahlender Engel als Baumspitze. Mehr dazu liest du hier: 26 Meter hoch: Grazer Christbaum ist am Hauptplatz gelandet.