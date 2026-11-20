Der Sparkurs der Stadt Graz trifft nun auch Familien mit Kindern. Ein beliebter Bonus, von dem bereits mehr als 3.200 Kinder profitiert haben, wird eingestellt. Grund dafür ist die angespannte Budgetlage.

Jetzt steht fest: Der Grazer Kinder-Radlbonus wird mit dem Schuljahr 2026/27 eingestellt. Nach einem Pilotjahr und zwei erfolgreichen Schuljahren ist damit Schluss. Der Grund dafür ist die angespannte finanzielle Lage der Stadt Graz. Zuletzt kostete das österreichweit einzigartige Projekt rund 480.000 Euro pro Jahr. Eine Fortführung sei deshalb finanziell nicht mehr möglich. Für Familien, die bereits einen Gutschein erhalten haben, gibt es allerdings eine gute Nachricht: Diese behalten ihre Gültigkeit.

Über 3.200 Kinder profitieren

Wie beliebt die Förderung war, zeigen die Zahlen. In den Schuljahren 2024/25 und 2025/26 haben insgesamt 3.205 Grazer Kinder den Radlbonus in Anspruch genommen. Auch die Rückmeldungen der Eltern fielen positiv aus. 95 Prozent der Befragten bewerteten das Projekt mit „sehr gut“ oder „gut“. Für 70 Prozent war der Gutschein sogar der entscheidende Anreiz, ein Fahrrad zu kaufen. Gleichzeitig profitierten 25 Grazer Sport- und Fahrradgeschäfte von der Aktion.

Förderung fällt weg

Mit dem Bonus sollten Familien beim Fahrradkauf finanziell entlastet werden. Gleichzeitig konnten Kinder dadurch schon vor der freiwilligen Radfahrprüfung mit einem eigenen Fahrrad üben und sich auf die Radfahrtrainings in der Volksschule vorbereiten. Dass die Förderung nun wegfällt, bedauert auch Vizebürgermeisterin Judith Schwentner. „Der Kinder-Radlbonus war eines meiner Herzensprojekte und hat tausende Familien unterstützt“, erklärt sie. Gerade angesichts der finanziellen Belastung vieler Familien falle ihr die Entscheidung besonders schwer.

©Stadt Graz/Foto Fischer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner bedauert das Aus für den Kinder-Radlbonus. Aufgrund der angespannten Budgetlage sei eine Fortführung nicht mehr möglich.

Stadt muss sparen

Dennoch müsse die Stadt angesichts der angespannten Budgetlage Prioritäten setzen. „Aber ich übernehme Verantwortung, auch wenn es schmerzt“, so Schwentner weiter. Im Mittelpunkt stünden weiterhin jene Leistungen, auf die die Grazer besonders angewiesen seien. Dazu zählen soziale Unterstützung, gute Schulen und Kindergärten sowie verlässliche öffentliche Verkehrsmittel. Mit der Einstellung des Kinder-Radlbonus leistet nun auch das Verkehrsressort einen Beitrag zum Sparkurs.

Sicherheit im Fokus

Ganz auf Maßnahmen für junge Radfahrer verzichtet die Stadt allerdings nicht. So gibt es in Graz mittlerweile zehn Schulstraßen, neue Radspielplätze, sichere Schulwege und Schülerlotsen. Auch Fahrradtrainings in allen vierten Volksschulklassen bleiben bestehen. Darüber hinaus sollen die Bedürfnisse von Kindern bei der Gestaltung von Straßen und Plätzen sowie beim Ausbau von Geh- und Radwegen berücksichtigt werden. „Die Perspektive der Kinder wird immer mitgedacht“, betont Schwentner abschließend.