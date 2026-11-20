Ein 15-Jähriger steht im Verdacht, Anfang September in ein Schulzentrum in Hitzendorf (Bezirk Graz-Umgebung) eingebrochen zu sein. Dabei wurden mehrere Geräte gestohlen und beschädigt. Nun konnte die Polizei den Jugendlichen ausfo

Ein 15-Jähriger steht im Verdacht, in einem Schulzentrum in Hitzendorf mehrere Geräte gestohlen und beschädigt zu haben.

Ein 15-Jähriger steht im Verdacht, in einem Schulzentrum in Hitzendorf mehrere Geräte gestohlen und beschädigt zu haben.

Am Nachmittag des 6. September 2026 betrat ein zunächst unbekannter Täter ein unversperrtes Schulzentrum in Hitzendorf. Dort kam es zu einer Sachbeschädigung und einem Diebstahl. „In einem Klassenzimmer beschädigte er eine Funktastatur sowie eine Funkmaus und stahlen ein Tablet“, berichtet die Landespolizeidirektion Steiermark. Doch das sollte nicht der einzige Vorfall bleiben.

Erneuter Einbruch

Nur drei Tage später, am Abend des 9. September 2026, kam es erneut zu einem Vorfall in dem Schulzentrum. Diesmal hatte es der Täter auf die Bibliothek abgesehen. „In den Abendstunden des 9. September 2026 brach ein vorerst unbekannter Täter in die Bibliothek eines Schulzentrums ein und stahl ein Smartphone“, heißt es seitens der Polizei.

15-Jähriger angezeigt

Nach umfangreichen Ermittlungen gelang es den Beamten der Polizeiinspektion Hitzendorf schließlich, einen Tatverdächtigen auszuforschen. Dabei handelt es sich um einen 15-Jährigen aus dem Bezirk Graz-Umgebung. „Bei seiner Einvernahme war er teilweise geständig. Er wird angezeigt“, teilt die Landespolizeidirektion Steiermark mit.