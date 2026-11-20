Nach Einbruch bei Juwelier Weikhard: Polizei veröffentlicht Täterfotos
Nach dem Einbruch beim Juwelier Weikhard am Grazer Hauptplatz gibt es neue Entwicklungen: Die Polizei veröffentlicht nun Bilder und ein Video der beiden Tatverdächtigen und bittet um Hinweise.
Nach dem Einbruch beim Juwelier Weikhard am Grazer Hauptplatz in der Nacht auf Freitag, den 30. Oktober 2026, laufen die Ermittlungen weiterhin. Jetzt gibt es neue Entwicklungen: Die Polizei veröffentlicht Bilder und ein Video aus einer Überwachungskamera. „Nun wird mit Bildern und einem Video aus der Überwachungskamera öffentlich nach den Tatverdächtigen gefahndet“, teilt die Landespolizeidirektion Steiermark mit. Die Staatsanwaltschaft Graz hat die Veröffentlichung angeordnet.
So gingen Täter vor
Die bisherigen Ermittlungen zeigen nun genauer, wie die beiden Unbekannten vorgingen. Sie begaben sich gezielt zu einer Schaufenstervitrine des Juweliergeschäfts. Einer der Täter bohrte offenbar mit einem speziellen Bohrer ein Loch in das Sicherheitsglas. Anschließend verstaute er das Werkzeug in seinem schwarzen Rucksack. Sein Komplize griff daraufhin mehrmals durch die Öffnung und entwendete hochpreisige Armbanduhren. Diese verstaute er in einer olivgrünen Umhängetasche. Danach flüchteten die beiden. Bereits zuvor hatte die Polizei mitgeteilt, dass die Täter innerhalb von rund 90 Sekunden zugeschlagen hatten.
Polizei sucht Hinweise
Nun hoffen die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung. Einer der Tatverdächtigen trug eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke und einen schwarzen Kapuzenpullover. Der zweite war mit einem braunen Kapuzenpullover, einem schwarzen Gilet und einer schwarzen Hose bekleidet. „Hinweise zur Identität der unbekannten Täter sind an den Journaldienst des Landeskriminalamtes Steiermark unter der Tel. Nr.: 059/133/603333 erbeten“, heißt es seitens der Polizei.
Kein Zusammenhang erkennbar
Wie hoch der Wert der gestohlenen Armbanduhren ist, steht weiterhin nicht fest. Unterdessen beschäftigen die Ermittler auch andere Einbrüche in Grazer Juweliergeschäfte. So kam es am 13. November 2026 zu einem weiteren Einbruch im Bezirk St. Leonhard. Mehr dazu liest du hier: Nach Weikhard-Einbruch: Erneut Juwelier in Graz betroffen. Einen offensichtlichen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt es laut Landespolizeidirektion Steiermark nach bisherigen Erkenntnissen allerdings nicht.