Nach dem Einbruch beim Juwelier Weikhard am Grazer Hauptplatz gibt es neue Entwicklungen: Die Polizei veröffentlicht nun Bilder und ein Video der beiden Tatverdächtigen und bittet um Hinweise.

Die Polizei fahndet jetzt mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach den beiden unbekannten Tätern.

Die Polizei fahndet jetzt mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach den beiden unbekannten Tätern.

Nach dem Einbruch beim Juwelier Weikhard am Grazer Hauptplatz in der Nacht auf Freitag, den 30. Oktober 2026, laufen die Ermittlungen weiterhin. Jetzt gibt es neue Entwicklungen: Die Polizei veröffentlicht Bilder und ein Video aus einer Überwachungskamera. „Nun wird mit Bildern und einem Video aus der Überwachungskamera öffentlich nach den Tatverdächtigen gefahndet“, teilt die Landespolizeidirektion Steiermark mit. Die Staatsanwaltschaft Graz hat die Veröffentlichung angeordnet.

So gingen Täter vor

Die bisherigen Ermittlungen zeigen nun genauer, wie die beiden Unbekannten vorgingen. Sie begaben sich gezielt zu einer Schaufenstervitrine des Juweliergeschäfts. Einer der Täter bohrte offenbar mit einem speziellen Bohrer ein Loch in das Sicherheitsglas. Anschließend verstaute er das Werkzeug in seinem schwarzen Rucksack. Sein Komplize griff daraufhin mehrmals durch die Öffnung und entwendete hochpreisige Armbanduhren. Diese verstaute er in einer olivgrünen Umhängetasche. Danach flüchteten die beiden. Bereits zuvor hatte die Polizei mitgeteilt, dass die Täter innerhalb von rund 90 Sekunden zugeschlagen hatten.

©LPD Steiermark | Die Täter bohrten ein Loch in das Sicherheitsglas des Juweliergeschäfts am Grazer Hauptplatz und stahlen hochpreisige Armbanduhren.

Polizei sucht Hinweise

Nun hoffen die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung. Einer der Tatverdächtigen trug eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke und einen schwarzen Kapuzenpullover. Der zweite war mit einem braunen Kapuzenpullover, einem schwarzen Gilet und einer schwarzen Hose bekleidet. „Hinweise zur Identität der unbekannten Täter sind an den Journaldienst des Landeskriminalamtes Steiermark unter der Tel. Nr.: 059/133/603333 erbeten“, heißt es seitens der Polizei.

©5 Minuten | In der Nacht auf den 30. Oktober 2026 brachen zwei unbekannte Täter beim Juwelier Weikhard am Grazer Hauptplatz ein und stahlen hochwertige Armbanduhren. ©5 Minuten | In der Nacht auf den 30. Oktober 2026 brachen zwei unbekannte Täter beim Juwelier Weikhard am Grazer Hauptplatz ein und stahlen hochwertige Armbanduhren. ©5 Minuten | In der Nacht auf den 30. Oktober 2026 brachen zwei unbekannte Täter beim Juwelier Weikhard am Grazer Hauptplatz ein und stahlen hochwertige Armbanduhren. ©5 Minuten | In der Nacht auf den 30. Oktober 2026 brachen zwei unbekannte Täter beim Juwelier Weikhard am Grazer Hauptplatz ein und stahlen hochwertige Armbanduhren.

Kein Zusammenhang erkennbar

Wie hoch der Wert der gestohlenen Armbanduhren ist, steht weiterhin nicht fest. Unterdessen beschäftigen die Ermittler auch andere Einbrüche in Grazer Juweliergeschäfte. So kam es am 13. November 2026 zu einem weiteren Einbruch im Bezirk St. Leonhard. Mehr dazu liest du hier: Nach Weikhard-Einbruch: Erneut Juwelier in Graz betroffen. Einen offensichtlichen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt es laut Landespolizeidirektion Steiermark nach bisherigen Erkenntnissen allerdings nicht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.11.2026 um 13:19 Uhr aktualisiert