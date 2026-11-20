Ein Pferd im Pool, eine Katze tief im Kanalrohr: Zwei außergewöhnliche Rettungseinsätze der Berufsfeuerwehr Graz wurden jetzt ausgezeichnet. Bei einer Ehrung in Vösendorf erhielt die Feuerwehr gleich zwei Preise für ihren Einsatz.

An diesen Einsatz dürften sich viele Grazer noch erinnern: Am 21. März 2026 berichtete 5 Minuten über ein Pferd, das im Neufeldweg in einen Swimmingpool gestürzt war. Das Tier konnte sich nicht mehr selbst befreien und musste schließlich mit einem Feuerwehrkran aus dem Becken gehoben werden. Wenige Wochen später folgte eine weitere ungewöhnliche Rettungsaktion: Eine Katze steckte in einem unterirdischen Kanalrohr fest, hier bei 5 Minuten nachzulesen: Katze unter Straße gefangen: Grazer Feuerwehr kämpft gegen die Zeit. Beide Einsätze nahmen ein gutes Ende. Nun wurde die Grazer Berufsfeuerwehr für ihre Arbeit gleich zweimal ausgezeichnet.

Zwei außergewöhnliche Rettungen, zwei Auszeichnungen

Am Donnerstagabend, dem 19. November, wurden im Tierschutzhaus in Vösendorf besondere Rettungseinsätze aus ganz Österreich gewürdigt. Tierschutz Austria hatte Feuerwehren und Polizei dazu aufgerufen, ihre außergewöhnlichsten Tierrettungen einzureichen. Mit dabei war auch die Berufsfeuerwehr Graz, die gleich für zwei Einsätze eine Auszeichnung erhielt. In beiden Fällen mussten die Einsatzkräfte ungewöhnliche Lösungen finden, um die Tiere unverletzt aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Brandoberkommissär Philipp Goldner, bei der Berufsfeuerwehr Graz für die Tierrettung verantwortlich, freut sich über die Anerkennung: „Die Auszeichnung steht für unser großes Tierschutz-Engagement.“

©Berufsfeuerwehr Graz Eine Katze steckte in einem unterirdischen Kanalrohr fest

Pferd musste mit Feuerwehrkran gerettet werden

Der erste ausgezeichnete Einsatz ereignete sich am 21. März im Grazer Neufeldweg. Ein Pferd war durch die Abdeckung eines Swimmingpools gebrochen und im kalten Wasser gelandet. Für die Feuerwehr war rasches Handeln notwendig. Zunächst pumpten die Einsatzkräfte das Wasser ab und entfernten Teile der Poolabdeckung. Gleichzeitig versuchten sie gemeinsam mit dem Besitzer, das Tier ruhig zu halten. Decken sollten verhindern, dass es weiter auskühlte. Weil sich das Pferd nicht aus eigener Kraft befreien konnte, wurde es von einer Tierärztin sediert. Anschließend hoben die Feuerwehrleute das Tier mithilfe eines speziellen Rettungsgeschirrs und des Krans eines schweren Rüstfahrzeugs behutsam aus dem Pool. Insgesamt waren 13 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen vor Ort. Die Erleichterung war groß: Schon kurze Zeit nach der Bergung konnte das Pferd wieder selbstständig stehen.

Für eine Katze musste sogar der Boden aufgebrochen werden

Die zweite ausgezeichnete Rettung fand am 1. Mai 2026 im Grazer Bezirk Gries statt. Dort war eine Katze in das Kanalrohr eines Mehrparteienhauses geraten und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Die Herausforderung lag diesmal unter der Erde. Zunächst mussten die Feuerwehrleute herausfinden, wo genau sich das Tier befand. Um das Rohr überhaupt erreichen zu können, war es notwendig, den Boden im Eingangsbereich aufzubrechen. Rund eine Stunde arbeiteten sich die Einsatzkräfte vorsichtig zu der eingeschlossenen Katze vor. Schließlich gelang es ihnen, das Kanalrohr zu öffnen und das Tier herauszuholen. Die Katze überstand den Vorfall unverletzt. Anschließend wurde sie ins Landestierheim in der Grabenstraße gebracht.

Warum Tierrettungen besondere Ausbildung erfordern

Für Philipp Goldner zeigen diese beiden Einsätze, wie unterschiedlich die Herausforderungen bei Tierrettungen sein können. Ein großes, verängstigtes Pferd aus einem Pool zu heben, verlangt andere Kenntnisse und Geräte als die Befreiung einer Katze aus einem engen Rohr unter der Erde. Entsprechend wichtig seien regelmäßige Schulungen und Übungen für die Mannschaft.