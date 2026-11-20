Im Gespräch mit 5 Minuten hatte René Apfelknab seine Kandidatur als Grazer FPÖ-Chef angekündigt. Kurz vor der Wahl am Freitag sorgt nun eine Anzeige aus den eigenen Reihen für Aufsehen. Dabei geht es um eine umstrittene Einladung.

Noch vor wenigen Tagen sprach René Apfelknab im exklusiven Gespräch mit 5 Minuten über seine Pläne für die Grazer FPÖ, hier nachzulesen: „Ich bin bereit“: Grazer FPÖ-Stadtrat Apfelknab will an die Spitze. Der Wirtschaftsstadtrat bestätigte, dass er Ende November für den Vorsitz der Stadtpartei kandidieren werde. Sein Ziel: eine geschlossene und verlässliche Organisation, die in den Grazer Bezirken stärker präsent ist. Am Freitagabend, dem 20. November 2026, soll Apfelknab nun beim außerordentlichen Stadtparteitag offiziell zum neuen Parteiobmann gewählt werden. Doch unmittelbar vor der Entscheidung sorgt ein neuer innerparteilicher Konflikt für Aufsehen. Eine FPÖ-Funktionärin hat eine Sachverhaltsdarstellung gegen den Grazer Stadtparteigeschäftsführer Michael Wippel eingebracht.

Anzeige gegen FPÖ-Geschäftsführer: Darum geht es

Wie die Kleine Zeitung berichtet, wurde die Sachverhaltsdarstellung diese Woche bei der Staatsanwaltschaft eingebracht. Dahinter steht Katica Friedrich, die zuletzt als geschäftsführende Obfrau der FPÖ im Grazer Bezirk Innere Stadt tätig war. Ihre Vorwürfe richten sich gegen Michael Wippel, der erst im September die Geschäftsführung der Grazer Stadtpartei übernommen hatte. Im Mittelpunkt steht eine Einladung zu einem außerordentlichen Bezirksparteitag, der Anfang November stattgefunden hat. Dort sollte unter anderem ein neuer Obmann gewählt werden. Das Problem aus Sicht von Friedrich: Sie war mit der Abhaltung des Parteitages nicht einverstanden. Trotzdem scheint ihr Name auf der Einladung als eine der einladenden Personen auf. In der Sachverhaltsdarstellung wird der Vorwurf erhoben, dass dadurch der Eindruck entstanden sei, sie hätte die Einladung selbst verfasst, genehmigt oder unterzeichnet. Friedrich sieht darin laut Bericht den Verdacht auf Urkundenfälschung und bewusste Täuschung. Ob die Staatsanwaltschaft aufgrund der Sachverhaltsdarstellung Ermittlungen aufgenommen hat, ist bislang nicht bekannt. Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

©FPÖ Graz Hier Andreas Wurzinger und Michael Wippel. (v.l.n.r.)

Auch René Apfelknab wird in der Angelegenheit erwähnt

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt, dass neben Friedrich auch René Apfelknab auf der Einladung angeführt gewesen sein soll. Laut dem Bericht wurde das Schreiben von Stadtparteigeschäftsführer Michael Wippel erstellt und verschickt. Apfelknab wiederum habe laut Sitzungsprotokoll erklärt, die Einladung genehmigt zu haben. Die Sachverhaltsdarstellung richtet sich allerdings gegen Wippel. Auf Nachfrage der Kleinen Zeitung erklärte man aus dem Umfeld Apfelknabs, die Angelegenheit sei bekannt, nicht jedoch die konkrete Sachverhaltsdarstellung. „Davon wissen wir nichts. Aber anzeigen kann ja jeder alles“, lautet die Reaktion. Eine eigene Stellungnahme Wippels zu den Vorwürfen liegt in den bisher veröffentlichten Informationen nicht vor.

Parteiausschlüsse sorgen weiterhin für Konflikte

Hintergrund der Auseinandersetzung sind personelle Entscheidungen innerhalb der Grazer Freiheitlichen. Bereits im Mai wurden Bernhard Dohr und Fabian Gutschreiter aus der FPÖ ausgeschlossen. Beide hatten zuvor wichtige Funktionen in der Grazer Stadtpartei inne. Dohr war unter anderem Obmann der FPÖ Innere Stadt. Gegen seinen Ausschluss legte er ebenso wie Gutschreiter Berufung ein. Über diese Rechtsmittel wurde laut dem aktuellen Bericht bislang nicht entschieden. Katica Friedrich übernahm zwischenzeitlich die Führung der Bezirksorganisation. Sie wollte nach eigenen Angaben zunächst abwarten, wie über Dohrs Berufung entschieden wird, bevor ein neuer Parteitag stattfindet. Mit der nun eingebrachten Sachverhaltsdarstellung erreicht dieser parteiinterne Konflikt eine weitere Ebene.

Apfelknab soll am Freitag FPÖ-Chef werden

Währenddessen steht in der Grazer Stadtpartei eine wichtige Personalentscheidung bevor. Rund 150 Delegierte werden am Freitagabend im Hotel Novapark zum außerordentlichen Stadtparteitag erwartet. René Apfelknab kandidiert für den Vorsitz. Einen Gegenkandidaten gibt es nach bisherigem Informationsstand nicht. Er soll damit die Nachfolge von Axel Kassegger antreten, der Anfang September seine politischen Funktionen zurückgelegt hatte. Seither führt Apfelknab die Grazer FPÖ geschäftsführend. Im Gespräch mit 5 Minuten hatte der Wirtschaftsstadtrat zuletzt betont, dass er die Zusammenarbeit innerhalb der Partei verbessern und für klare Zuständigkeiten sorgen wolle. Nun fällt seine geplante Wahl in eine Phase, in der mehrere innerparteiliche Streitfragen weiterhin ungeklärt sind.