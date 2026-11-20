Noch im Juli war unklar, ob aus den Plänen tatsächlich etwas wird. Damals berichtete 5 Minuten, dass das Team des Grazer Wakuum den ehemaligen Techno-Club Bunker in der Griesgasse 25 übernehmen und wieder für Konzerte und Clubabende öffnen möchte, hier nachzulesen: Neustart im Grazer Nachtleben: Kult-Keller soll wieder öffnen. Ein Mietvertrag war zu diesem Zeitpunkt noch nicht unterschrieben, der notwendige Umbau sollte über Spenden mitfinanziert werden. Vier Monate später ist aus der Idee ein konkretes Projekt geworden: Am heutigen Freitag, dem 20. November, startet der reguläre Konzertbetrieb im neuen B-Side. Dahinter stehen zahlreiche freiwillige Arbeitsstunden und eine überraschend erfolgreiche Spendenaktion.

43.050 Euro: Grazer Musikfans machten den Neustart möglich

Dass in der Griesgasse wieder Konzerte stattfinden können, ist vor allem der Unterstützung aus der Grazer Musikszene zu verdanken. Über eine Crowdfunding-Kampagne sammelte der Kulturverein Wakmusic insgesamt 43.050 Euro. 521 Menschen beteiligten sich daran. Ursprünglich hatte sich das Team rund um Vereinsobmann Hubert Hierzmann ein Ziel von 20.000 Euro gesetzt. Doch das Geld allein reichte nicht. Seit der Übernahme im Sommer haben zahlreiche Helfer die Räumlichkeiten entrümpelt, gereinigt und für den Veranstaltungsbetrieb vorbereitet. Auch die Elektrik wurde erneuert und die Bühne deutlich vergrößert, damit künftig wieder größere Bands auftreten können. Öffentliche Förderungen gab es für das Projekt bislang nicht. Nach Angaben des Vereins wurden entsprechende Einreichfristen im Sommer verpasst. Insgesamt werden für den Umbau rund 100.000 Euro benötigt. Mit den bisherigen Spenden ist damit erst ein Teil der Finanzierung gesichert.

Wo früher Arcadium und Bunker waren, entsteht etwas Neues

Die Adresse Griesgasse 25 dürfte vielen Grazern noch bekannt sein. Ab 1997 war hier das Arcadium zu Hause, das sich mit Konzerten, Partys und Veranstaltungen einen festen Platz im Grazer Nachtleben erarbeitete. Auf der Bühne standen damals unter anderem Die Sterne, Emil Bulls und die US-amerikanische Band Portugal. The Man. Nach dem Ende des Arcadium im Jahr 2006 wurde in den Räumlichkeiten unter anderen Namen weitergefeiert. Zuletzt waren dort die Techno-Clubs Loft und Bunker untergebracht. Seit 2013 betreibt der Kulturverein Wakmusic im Obergeschoß das Wakuum. Dort bekommen vor allem kleinere Bands die Möglichkeit, vor Publikum aufzutreten. Mit dem B-Side im Erdgeschoß kommt nun eine zusätzliche Bühne dazu. Sie soll Platz für größere Konzerte, alternative Clubnächte und Veranstaltungen unterschiedlicher Musikrichtungen bieten. Der Name spielt auf die Aufteilung des Hauses an: Oben bleibt das bekannte Wakuum, unten sollen künftig jene Veranstaltungen stattfinden, für die bisher der Platz fehlte.

Diese Konzerte stehen zum Neustart auf dem Programm

Den Auftakt macht am Freitagabend die Grazer Alternative-Rockband Timeless Travellers, die im B-Side ihr Album „Travellers“ präsentiert. Als Unterstützung sind Cousins mit einem Akustikauftritt angekündigt. Einlass ist um 19.30 Uhr, Konzertbeginn um 20.30 Uhr. Bereits am Samstag, dem 21. November, geht es musikalisch weiter. Dann stellt die Death-Metal-Band Shadows Of Beyond ihre neue EP vor. Eine Woche später, am 27. November, folgt die Vinyl-Präsentation von Poor Man’s Revenge. Das B-Side soll künftig nicht nur den Bands des Wakuum offenstehen. Auch externe Veranstalter und Kollektive können den Raum für eigene Projekte nutzen. Neu ist außerdem, dass im B-Side bei Veranstaltungen auch Eintritt verlangt werden kann. Für Vereinsmitglieder sind Ermäßigungen vorgesehen. Beim Konzert am Eröffnungsabend gilt laut Veranstaltungsankündigung für Mitglieder das Prinzip „Pay as you wish“: Sie können selbst entscheiden, wie viel sie bezahlen möchten.