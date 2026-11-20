1786 bekam Graz seine eigene Polizeidirektion. Heute zählt das Stadtpolizeikommando rund 750 Bedienstete. Zum 240. Jubiläum gab es am Freitag einen Festakt mit historischen Einblicken und einer besonderen Fahne aus dem Jahre 1955.

240 Jahre ist es her, dass in Graz erstmals eine eigene Polizeidirektion eingerichtet wurde. Was 1786 unter Kaiser Joseph II. begann, hat sich seither grundlegend verändert. Heute kümmern sich rund 750 Polizeibedienstete in der steirischen Landeshauptstadt um die öffentliche Sicherheit. Am Freitag, dem 20. November 2026, wurde das besondere Jubiläum mit einem Festakt in der Polizeikaserne „Stützpunkt West“ gefeiert. Dabei ging es nicht nur um die Vergangenheit, sondern auch um die Frage, wie sich die Polizei auf künftige Herausforderungen vorbereitet.

©LPD Stmk/Martinelli Der Ehrenzug samt Insignientrupp des Stadtpolizeikommandos Graz.

Was vor 240 Jahren in Graz begann

Die Anfänge der Grazer Polizei reichen bis ins Jahr 1786 zurück. Damals ließ Kaiser Joseph II. eine eigene Polizeidirektion in Graz einrichten. Über die folgenden Jahrzehnte veränderten sich nicht nur die Aufgaben der Exekutive, sondern auch ihre Organisation und die technischen Möglichkeiten. Einen Einblick in diese Entwicklung gab beim Festakt die Kulturwissenschaftlerin Veronika Neumann. Die Autorin des Buches „Die Grazer Polizei“ zeigte anhand historischer Fotografien, wie sich die Polizeiarbeit im Laufe der Zeit gewandelt hat. Zur Geschichte gehören allerdings auch dunkle Kapitel. Während der NS-Zeit waren Polizeiorgane an der Verfolgung und an Verbrechen des nationalsozialistischen Regimes beteiligt. Mit dieser Vergangenheit hat sich die österreichische Polizei in den vergangenen Jahren unter anderem durch wissenschaftliche Forschungsprojekte und Ausstellungen auseinandergesetzt.

©LPD Stmk/Martinelli eronika Neumann im Gespräch mit Polizeisprecher Markus Lamb zur Geschichte der Grazer Polizei.

750 Bedienstete und zwölf Polizeiinspektionen

Wie groß die Grazer Polizei heute ist, zeigt ein Blick auf die aktuellen Zahlen. Rund 750 Bedienstete gehören dem Stadtpolizeikommando an. Laut Landespolizeidirektion Steiermark ist es damit das größte Stadtpolizeikommando Österreichs. Zur Organisation gehören zwölf reguläre Polizeiinspektionen, eine Inspektion für Sonderdienste und drei Verkehrsinspektionen. Dazu kommt ein Kriminalreferat mit vier Fachbereichen. Geleitet wird die Grazer Polizei seit März 2022 von Brigadier Thomas Heiland. Seit September 2026 steht ihm Oberst Christine Krenn als stellvertretende Stadtpolizeikommandantin zur Seite. Sie leitet gleichzeitig die Grazer Kriminalpolizei.

©LPD Stmk/Martinelli Meldung an GenMjr Joachim Huber im Beisein von Bgm Elke Kahr und Brgdr Thomas Heiland.

„Veränderungen gehören seit 240 Jahren zu unserem Alltag“

Beim Festakt in Graz blickten zahlreiche Ehrengäste aus Politik, Justiz und Einsatzorganisationen gemeinsam mit den Polizeibediensteten auf die Geschichte zurück. Mit dabei waren unter anderem Bürgermeisterin Elke Kahr, Stadtpolizeikommandant Thomas Heiland und Vertreter der Landespolizeidirektion Steiermark. Für Generalmajor Helmut Richter war die Veranstaltung auch persönlich besonders. Vor knapp 35 Jahren wurde er am selben Standort selbst als Polizeischüler angelobt. „Die Geschichte der Grazer Polizei zeigt, dass Veränderungen seit 240 Jahren zu unserem Alltag gehören“, betonte Richter in seiner Ansprache. Die Organisation habe sich immer wieder auf neue Herausforderungen einstellen und dazulernen müssen. Auch Stadtpolizeikommandant Thomas Heiland hob die Bedeutung der Geschichte hervor. Ohne die Wurzeln einer Organisation würde eine wichtige Grundlage fehlen, um gegenwärtige und zukünftige Aufgaben bewältigen zu können.

©LPD Stmk/Martinelli Bürgermeisterin Elke Kahr bei ihrer Ansprache vor den Ehrengästen.

Besondere Fahne aus dem Jahr 1955

Neben den historischen Rückblicken gab es beim Festakt auch einen besonderen Programmpunkt. Eine Fahne der ehemaligen Grazer Sicherheitswache aus dem Jahr 1955 wurde erneut gesegnet. Die historische Insignie gilt bis heute als Erinnerungsstück an die Entwicklung der Grazer Polizei. Für den feierlichen Rahmen sorgten unter anderem die Polizeimusik Steiermark, eine Ehrenformation mit historischen Insignien und eine Abordnung von Polizeifahrzeugen.