Die Zukunft beschäftigt junge Menschen in ganz Europa und viele von ihnen wollen nicht länger nur darüber diskutieren. Am Freitag, dem 20. November, machten auch in Graz zahlreiche Demonstrierende auf ihre Sorgen und Forderungen aufmerksam. Ausgangspunkt war der Griesplatz, wo sich die Teilnehmer am Nachmittag versammelten. Anschließend zog der Protest durch den Bezirk Gries. Auf den Transparenten ging es um die Zukunft einer Generation, die sich angesichts steigender Lebenshaltungskosten, internationaler Konflikte und der Klimakrise zunehmend unter Druck sieht.

Junge Menschen gehen in Graz auf die Straße

Bereits um 16 Uhr hatten sich die ersten Demonstrierenden am Grazer Griesplatz eingefunden. Die Kundgebung war Teil eines europaweiten Protesttages, bei dem junge Menschen in zahlreichen Städten gleichzeitig auf ihre Anliegen aufmerksam machten. Die Bewegung organisiert sich vor allem über soziale Netzwerke. Unter Bezeichnungen wie „Gen Z regelt“ und dem Hashtag #geilezeit rufen junge Menschen dazu auf, sich politisch einzubringen und gemeinsam auf die Straße zu gehen. Für Österreich hat Philipp Jölli aus Gratkorn die Organisation der Proteste übernommen. Gegenüber dem ORF betonte er im Vorfeld, dass die Demonstrationen friedlich stattfinden sollen. Mit den Aktionen möchten die Organisatoren möglichst viele junge Menschen erreichen und ihren Forderungen mehr öffentliches Gewicht verleihen.

Warum die Generation Z demonstriert

Im Mittelpunkt stehen Themen, die viele junge Menschen unmittelbar betreffen. Dazu gehören steigende Kosten für das tägliche Leben, die Finanzierung des Bildungs- und Gesundheitssystems und der Klimaschutz. Besonders kritisch sehen die Organisatoren die zunehmenden Ausgaben für militärische Aufrüstung. Sie fordern, öffentliche Mittel stärker in Bildung, soziale Sicherheit und Klimaschutz zu investieren. Für Philipp Jölli ist die Unzufriedenheit unter jungen Menschen deutlich spürbar. „Und es gibt genug Gründe, um wütend zu sein“, erklärte er. Die Protestierenden möchten damit auch ein Zeichen gegen politische Entscheidungen setzen, bei denen sie ihre eigenen Zukunftsperspektiven zu wenig berücksichtigt sehen. Die Grazer Kundgebung war dabei keine Einzelaktion. Auch in Wien, Linz, Salzburg und weiteren österreichischen Städten waren am Freitag Demonstrationen geplant.

In Wien eskalierte die Lage: Polizei griff ein

Während die Grazer Organisatoren auf friedliche Proteste setzten, kam es bei einer anderen Jugenddemonstration in Wien bereits am Freitagvormittag zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Wie 5 Minuten bereits berichtete, hatten sich Hunderte Menschen vor der Universität Wien versammelt, hier nachzulesen: Eskalationen bei Gen Z Demo in Wien . Auch dort standen Forderungen nach höheren Bildungsausgaben und Kritik an der militärischen Aufrüstung im Mittelpunkt. Die Situation verschärfte sich, als laut Polizei mehrere Teilnehmer versuchten, teilweise vermummt und gewaltsam in das Universitätsgebäude zu gelangen. Die Einsatzkräfte sicherten den Eingangsbereich. Nachdem sich die Lage nicht beruhigte, wurde die Versammlung behördlich aufgelöst. Im Zuge des Polizeieinsatzes kam es zu mehreren Festnahmen. Die Beamten setzten auch Pfefferspray ein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.11.2026 um 20:14 Uhr aktualisiert