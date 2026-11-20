Sieben Satelliten, 14 Magnetometer und sieben Bordcomputer aus Graz: Das Institut für Weltraumforschung ist bei einer neuen ESA-Mission dabei. Sie soll zeigen, wie die Sonne unsere Erde beeinflusst.

Die Entscheidung ist gefallen: Die Europäische Weltraumorganisation ESA hat am Donnerstag, dem 19. November 2026, „Plasma Observatory“ als ihre nächste mittelgroße Wissenschaftsmission ausgewählt. Mit dabei ist das Institut für Weltraumforschung (IWF) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Graz. Die Mission soll voraussichtlich 2038 starten und mit sieben Satelliten die Wechselwirkung zwischen Sonne und Erde untersuchen. Für das Grazer Institut ist es bereits der zweite Erfolg in diesem Jahr. Im Juni wurde mit ARRAKIHS eine weitere Mission ausgewählt, an der das IWF beteiligt ist. „Mit der Auswahl von ARRAKIHS als die nächste F(ast)-Mission im Juni und der von Plasma Observatory heute kann sich das IWF nun gleich doppelt freuen“, erklärt IWF-Direktorin Christiane Helling.

Sonne im Visier

Doch was genau wollen die Forscher herausfinden? Die Sonne stößt ständig elektrisch geladene Teilchen aus, die auch als Plasma bezeichnet werden. Treffen diese auf das Magnetfeld der Erde, entstehen unterschiedliche Prozesse, die sich auf den erdnahen Weltraum auswirken können. Die sieben Satelliten sollen erstmals gleichzeitig untersuchen, was dabei auf kleinen und großen Entfernungen sowie über unterschiedliche Zeiträume geschieht. „Die Mission wird die Magnetosphäre als Labor nutzen, um das gesamte Universum besser zu verstehen, einschließlich der Sonne, explodierender Sterne und entfernter Galaxien“, erklärt Rumi Nakamura, Leiterin der IWF-Forschungsgruppe Weltraumplasmaphysik.

Technik aus Graz

Damit die Satelliten ihre Messungen durchführen können, kommt wichtige Technik aus Graz zum Einsatz. Das IWF entwickelt gemeinsam mit der TU Braunschweig und dem Imperial College London insgesamt 14 Magnetometer. Diese Geräte können selbst extrem schwache Magnetfelder messen, die bis zu 50.000-mal schwächer sind als jene an der Erdoberfläche. Die wissenschaftliche Leitung der Magnetfeldmessung liegt beim Grazer Plasmaphysiker Evgeny Panov. Zusätzlich liefert das IWF sieben Bordcomputer, die für die Verarbeitung und Verdichtung von Messdaten zuständig sind.

©IWF Magnetometer und DPU, wie sie für die ESA-Mission Comet Intercpetor bereits am IWF gebaut wurden.

27 Vorschläge

Bis zur Auswahl war es ein langer Weg. Ursprünglich standen 27 Missionsvorschläge zur Auswahl, die schrittweise auf zehn, dann fünf und schließlich drei reduziert wurden. Drei Jahre lang wurden die verbliebenen Projekte auf ihre wissenschaftliche Bedeutung und technische Machbarkeit geprüft. Am Ende setzte sich Plasma Observatory gegen die beiden anderen Finalisten M-Matisse und THESEUS durch. Für das IWF bedeutet die Entscheidung nun auch die Möglichkeit, seine langjährige Erfahrung im Bau von Weltrauminstrumenten weiter auszubauen. „Mit dem Bau der Magnetometer und der DPUs können wir die langjährige Tradition unserer Fluginstrumente-Gruppen festigen und weiterhin modernste Raumfahrttechnologie entwickeln, um genuine Grundlagenforschung voranzutreiben“, betont Helling.

Schutz für die Erde

Die neuen Erkenntnisse könnten langfristig auch für das Leben auf der Erde wichtig werden. Denn die Forscher wollen unter anderem verstehen, welche Vorgänge zu Störungen des Erdmagnetfelds und zum sogenannten Weltraumwetter beitragen. Ein besseres Verständnis der Auswirkungen des Sonnenwinds soll künftig dabei helfen, Leben und Technologie davor zu schützen. Frühere Weltraummissionen konnten solche Vorgänge jeweils nur auf einer räumlichen und zeitlichen Ebene untersuchen. Die sieben Satelliten von Plasma Observatory sollen diese Abläufe erstmals gleichzeitig auf mehreren Ebenen erfassen und damit neue Einblicke ermöglichen.