Die Grazer FPÖ hat ihre Neuaufstellung abgeschlossen: Beim außerordentlichen Stadtparteitag wurde Stadtrat René Apfelknab mit 85,6 Prozent zum neuen Stadtparteiobmann gewählt. Auch die weiteren Führungspositionen wurden neu besetz

Beim 37. außerordentlichen Stadtparteitag der FPÖ Graz am Freitag, dem 20. November, wurde Stadtrat René Apfelknab zum neuen Stadtparteiobmann gewählt. Er erhielt 85,6 Prozent der Stimmen der Delegierten und übernimmt damit die Führung der Grazer Freiheitlichen. Apfelknab bedankte sich nach seiner Wahl für das Vertrauen und sieht das Ergebnis als Auftrag: „Ich freue mich sehr über dieses starke Ergebnis und die breite Rückendeckung aus den Reihen unserer Mitglieder und Funktionäre. Das Vertrauen der Delegierten ist für mich Auftrag und Verpflichtung zugleich.“

Dieses Führungsteam wurde gewählt

Neben Apfelknab wurden auch die Stellvertreter sowie die Finanzreferenten bestimmt. Zu Stadtparteiobmann-Stellvertretern wurden Klubobmann Wolfgang Lueger, Gemeinderätin Jasmin Dawkins, Gemeinderat Jürgen Angerer und Nationalratsabgeordnete Hedwig Staller gewählt. Die Funktion der Finanzreferentin übernimmt Gemeinderätin Elisabeth Graf. Ihr Stellvertreter wird Andreas Wurzinger, Büroleiter des Wirtschaftsstadtrates.

Dank an Vorgänger Axel Kassegger

Apfelknab würdigte außerdem seinen Vorgänger, den ehemaligen Nationalratsabgeordneten Axel Kassegger. Dieser habe die Grazer FPÖ in einer schwierigen Phase geführt und wesentlich zum Wiederaufbau der Stadtpartei beigetragen. „Axel Kassegger hat die FPÖ Graz in einer schwierigen Phase angeführt. Er hat Verantwortung übernommen, als es nicht einfach war und entscheidend dazu beigetragen, die Stadtpartei aus dieser Phase herauszuführen und wieder aufzubauen“, so Apfelknab. Mit dem neuen Führungsteam sei die Neuaufstellung der Grazer Freiheitlichen abgeschlossen. Apfelknab kündigte an, die Stadtpartei weiter stärken und die Anliegen der Grazer Bevölkerung in den Mittelpunkt stellen zu wollen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.11.2026 um 06:23 Uhr aktualisiert