Seit Freitag ist Graz wieder im Weihnachtsfieber: Die 15 Adventmärkte haben eröffnet, die Innenstadt erstrahlt in festlichem Licht. Zum 40. Jubiläum des Grazer Advents gibt es heuer einige Neuerungen.

Am Freitag fiel in Graz der Startschuss für die Adventzeit. Mit der Eröffnung der 15 Adventmärkte und dem traditionellen Angebot aus Glühwein, Kunsthandwerk und weihnachtlichen Spezialitäten ist die Innenstadt nun wieder ein beliebter Treffpunkt in der Vorweihnachtszeit. Bereits am Donnerstagabend war die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet worden: Rund 760.000 LED-Lichtpunkte erhellen mehr als 70 Straßen, Gassen und Plätze. Was 1986 mit dem ersten Christkindlmarkt am Franziskanerplatz begann, feiert heuer sein 40-jähriges Bestehen. Mittlerweile hat sich der Grazer Advent zu einer festen Tradition und einem wichtigen Wirtschaftsfaktor entwickelt. Dieses Jahr warten neben den bekannten Märkten auch einige Neuerungen auf Besucher.

15 Adventmärkte öffnen ihre Pforten

Seit gestern können Besucher wieder durch die Innenstadt schlendern, Kunsthandwerk entdecken, Glühwein trinken und weihnachtliche Spezialitäten genießen. Die 15 Märkte verteilen sich auf verschiedene Plätze und bieten von traditioneller Weihnachtsstimmung bis zu kulinarischen Angeboten aus aller Welt ein vielfältiges Programm. Eine Ausnahme bildet der Markt am Färberplatz: Dieser öffnet erst am 27. November.

©5 Minuten | Seit Freitag sind die Adventmärkte in Graz geöffnet.

Das ist heuer neu

Auch 2026 gibt es Änderungen bei den Grazer Adventmärkten. Der Markt „Gutes aus aller Welt“ übersiedelt vom Tummelplatz auf den Freiheitsplatz. Nicht mehr dabei ist hingegen der Kunsthandwerksmarkt im Lesliehof, der vom Kunsthandwerksverein aufgrund der verfügbaren Mittel nicht mehr umgesetzt werden kann. Auch die Klangspuren im Advent entfallen heuer aufgrund von Einsparungen. Die Auftrittszeiten im Landhaushof bleiben jedoch für Chöre und Musikgruppen reserviert. Eine weitere Neuerung sind eigene Ruheinseln: Sie sollen Menschen im Autismus-Spektrum sowie Personen, die sich in psychischen Belastungssituationen befinden oder von der Reizfülle der Märkte überfordert sind, einen Rückzugsort bieten.

Das sind die 15 Adventmärkte in Graz Christkindlmarkt vor dem Rathaus Adventlounge in der Schmiedgasse Advent am Eisernen Tor Gutes aus aller Welt am Freiheitsplatz Adventmarkt am Glockenspielplatz Adventmarkt am Mehlplatz Gireskindlmarkt am Nikolaiplatz Christkindlmarkt am Südtiroler Platz Aufsteirern Weihnachtsmarkt am Schlossberg Altgrazer Christkindlmarkt im Franziskanerviertel Kinderadvent am Kapistran-Pieller-Platz Adventmarkt im Joanneumsviertel Kunst/handwerks/markt am Färberplatz (ab 27. November) Winter Wonderland am Mariahilferplatz Weihnacht am Karmeliterplatz



Angebote für Kinder und kostenlose Öffis

Auch für Familien wird einiges geboten: Bastelangebote, Kasperltheater, Zaubervorführungen, Kerzenziehen, Adventkranzbinden, Kinderschminken sowie Nikolaus- und Krampusbesuche stehen auf dem Programm. Die Adventbim und der elektrische Bummelzug sind von 20. November bis 24. Dezember in der Innenstadt unterwegs. An drei Adventsamstagen, am 5., 12. und 19. Dezember, können die Grazer Öffis inklusive Schlossbergbahn kostenlos genutzt werden. Nachtbusse sind von der Aktion ausgenommen.

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Fünf Millionen Euro Umsatz im Vorjahr

Der Grazer Advent ist auch wirtschaftlich von Bedeutung. Im vergangenen Jahr erzielten die Markt- und Standbetreiber rund fünf Millionen Euro Umsatz – zwei Prozent mehr als 2024. Davon entfielen 2,39 Millionen Euro auf die Gastronomie und 1,31 Millionen Euro auf Handel und Kunsthandwerk. Trotz steigender Kosten und angespannter Budgets soll das Angebot auch heuer erhalten bleiben. Graz Tourismus und der Tourismusverband Region Graz beteiligen sich diesmal stärker an der Finanzierung. Für die Sicherheit wird zudem ein umfassendes Konzept umgesetzt, da der Advent heuer erstmals seit der Corona-Pandemie wieder als Großveranstaltung durchgeführt wird.