Wie bereits berichtet, zieht Tamaris in die ehemalige Raiffeisenbank-Filiale in der Herrengasse ein. Wie ein Lokalaugenschein zeigt, steht die Eröffnung kurz bevor. Auf der Auslage wird der Start noch im November angekündigt.

Die ehemalige Bankfiliale unmittelbar beim Grazer Landhaus bekommt bald eine neue Nutzung. Wie ein Lokalaugenschein von 5 Minuten zeigt, laufen die Vorbereitungen für das neue Tamaris-Geschäft offenbar auf Hochtouren. Auf der Auslage ist bereits eine Ankündigung zu sehen: „Graz, wir freuen uns auf dich! Neueröffnung in 11/26“, steht dort.

©5 Minuten Tamaris eröffnet noch im November in der Grazer Herrengasse.

Bekanntes Schuhgeschäft zieht in Herrengasse

Bereits im August hatte 5 Minuten über den neuen Mieter der prominenten Geschäftsfläche berichtet. Zuvor befand sich dort eine Filiale der Raiffeisenbank. Mit Tamaris zieht nun ein bekanntes Schuhlabel in die Grazer Innenstadt ein. Der Standort direkt beim Landhaus zählt zu den zentralen Geschäftsadressen der Herrengasse. Mit der Neueröffnung wird eine länger leer stehende Fläche wieder belebt.