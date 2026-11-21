Bis 22. Dezember gastiert der weststeirische Vier-Hauben-Koch Johann Schmuck mit seinem Team im Grazer Gewürzhaus „Van den Berg“. Neben mehrgängigen Menüs gibt es erstmals ein eigenes Trüffelmenü.

Kulinarischer Besuch aus der Weststeiermark: Johann Schmuck bringt sein Team aus dem Restaurant TERRA nach Graz. Im Gewürzhaus „Van den Berg“ in der Strauchergasse serviert der Spitzenkoch noch bis 22. Dezember 2026 seine Küche. Für Schmuck ist es bereits das vierte Pop-up in der steirischen Landeshauptstadt. Auf der Speisekarte stehen unter anderem sein Signature-Gericht „Saibling mit Rübe, Senf und Kohlrabi“, „Schwarzwurzel mit Kaffee und Molke“ sowie seine „Falsche Carbonara“.

Sechs oder neun Gänge, erstmals auch Trüffelmenü

Gäste können zwischen zwei Menüs wählen: Die kleine Genussreise umfasst sechs Gänge und kostet 115 Euro pro Person. Für neun Gänge werden 165 Euro fällig. Neu ist heuer ein eigenes Trüffelmenü mit vier Gängen und zusätzlichen Happen um 120 Euro. Auch die Weinbegleitung kann dazugebucht werden. Sie kostet je nach Menü 75 beziehungsweise 110 Euro.

Steirische Winzer schenken persönlich aus

Ein besonderer Schwerpunkt liegt diesmal auf steirischen Weinen. An ausgewählten Abenden sind Winzerinnen und Winzer persönlich vor Ort und schenken ihre Weine aus. Mit dabei sind unter anderem Weingüter wie Tement, Sattlerhof, Neumeister, Langmann und Wohlmuth. Ergänzt wird die Auswahl durch Weine aus anderen österreichischen Regionen sowie Champagner und ausgewählte französische Weine. Das Pop-up ist von Montag bis Samstag geöffnet. Mittags wird ab 13 Uhr, abends ab 18 Uhr serviert. Reservierungen sind online möglich.