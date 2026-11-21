Die SK Sturm Frauen beenden die Herbstsaison mit einem 3:0-Auswärtssieg gegen die SpG Südburgenland/TSV Hartberg. Dank des Erfolgs in der 14. Bundesliga-Runde gehen die Grazerinnen als Tabellenzweite in die Winterpause.

Im Thermenstadion in Stegersbach übernahmen die Grazerinnen am Freitag von Beginn an die Kontrolle über das Spiel. Trotz viel Ballbesitz und erster Möglichkeiten blieb die Begegnung zunächst umkämpft. In der 25. Minute gelang schließlich Lilla Sipos der Führungstreffer: Sie verwandelte einen Freistoß direkt und brachte Sturm mit 1:0 in Front. Die Gastgeberinnen konzentrierten sich vor allem auf ihre Defensive und erschwerten den Grazerinnen weitere Chancen. Auch die Torfrau der Schwarz-Weißen, Sarah Lisa Dübel, musste sich beweisen und verhinderte einen Treffer der Südburgenländerinnen. Mit der knappen Führung ging es in die Pause.

Pulins trifft nach der Pause zweimal

Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielverlauf wenig. Sturm blieb spielbestimmend, während die SpG Südburgenland/TSV Hartberg weiterhin auf eine kompakte Defensive setzte. In der 58. Minute erhöhte Brigitta Pulins nach Vorarbeit von Lena Breznik auf 2:0. Die Grazerinnen kontrollierten danach die Partie, auch wenn weitere gefährliche Aktionen zunächst ausblieben. Kurz vor dem Schlusspfiff setzte Pulins noch einmal nach: In der 90. Minute erzielte sie ihren bereits elften Saisontreffer und fixierte damit den 3:0-Endstand.

Sturm überwintert auf Tabellenplatz zwei

Mit dem Auswärtserfolg sicherten sich die SK Sturm Frauen drei weitere Punkte und einen gelungenen Abschluss der Herbstmeisterschaft. Die Grazerinnen gehen damit auf dem zweiten Tabellenplatz der ADMIRAL Frauen Bundesliga in die Winterpause.