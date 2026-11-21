Nach monatelangen Gleisbauarbeiten rund um die Wendeschleife Hilmteich kehrt die Straßenbahnlinie 1 ab 28. November wieder bis zum Hilmteich zurück. Auch bei den Ersatzbussen und weiteren Linien kommt es zu Änderungen.

Am Freitag, dem 20. November, war nach längerer Bauphase wieder eine Straßenbahn auf den erneuerten Gleisen rund um den Hilmteich unterwegs. Bei einer Probe- und Abnahmefahrt wurden die neuen Anlagen sowie die Infrastruktur auf ihre Funktion überprüft. Damit ist ein weiterer Abschnitt beim zweigleisigen Ausbau der Linie 1 in Richtung Mariatrost abgeschlossen. Ab Samstag, dem 28. November 2026, fährt die Straßenbahn wieder regulär bis zum Hilmteich. Die vorübergehende Endstation wird bei der Haltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten“ am Beginn der Schubertstraße eingerichtet.

Änderungen bei Ersatzbussen und weiteren Linien

Auch der Schienenersatzverkehr E1 zwischen Hilmteich und Mariatrost bleibt weiterhin aufrecht. Die Busse fahren künftig wieder zwischen Mariatrost und der Endstation „Hilmteich/Botanischer Garten“ in der Hilmgasse. Für die Linien 41, 58 und N1 wird ebenfalls die Haltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten“ südlich des Hilmteichschlössels wieder eingerichtet. Die bisherige Ersatzhaltestelle direkt vor dem Hilmteichschlössel entfällt.

Ausbau der Linie 1 geht weiter

Die Rückkehr der Straßenbahn zum Hilmteich bedeutet nicht das Ende der Bauarbeiten. Der zweigleisige Ausbau der Linie 1 in Richtung Mariatrost wird weitergeführt. Mit dem Projekt soll die Infrastruktur entlang der Strecke modernisiert werden, um künftig einen dichteren und zuverlässigeren Straßenbahnverkehr zu ermöglichen.