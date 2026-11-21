Am 27. November steht der Black Friday an. Auch die ShoppingCity Seiersberg beteiligt sich mit verlängerten Öffnungszeiten und Rabattaktionen. Einkaufen ist an diesem Tag bis 21 Uhr möglich.

Am Freitag, dem 27. November 2026, findet der diesjährige Black Friday statt. Auch in der ShoppingCity Seiersberg (Bezirk Graz-Umgebung) werden an diesem Tag die regulären Öffnungszeiten verlängert. Statt wie üblich um 19.30 Uhr schließen die Geschäfte erst um 21 Uhr. Darüber informiert das Einkaufszentrum auf seiner Website.

Rabatte von bis zu 50 Prozent angekündigt

Im Rahmen des sogenannten Late-Night-Shoppings kündigt das Einkaufszentrum Preisnachlässe von bis zu 50 Prozent an. Welche Rabatte tatsächlich angeboten werden, hängt vom jeweiligen Geschäft und den geltenden Aktionsbedingungen ab. Die verlängerten Öffnungszeiten gelten am Freitag von 9 bis 21 Uhr.

Auch Weihnachtsprogramm geplant

Neben den Einkaufsaktionen ist ab 17 Uhr ein Rahmenprogramm zur Eröffnung der Weihnachtszeit vorgesehen. Dazu gehören unter anderem die Beleuchtung eines Weihnachtsbaums sowie verschiedene Aktivitäten für Kinder. Das Programm findet laut Veranstalter in der Violet City auf Ebene 1 statt.