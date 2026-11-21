Auf dem Gelände des Sacré Coeur in Graz sollen drei Wohnhäuser entstehen. Eine Schulwiese könnte dafür weichen. Die NEOS stellen sich hinter die Eltern und fordern den Erhalt der Grünflächen.

Auf dem Gelände des Sacré Coeur in Graz sorgt ein geplantes Wohnbauprojekt für Diskussionen. 5 Minuten hat berichtet. Drei Wohnhäuser sollen dort entstehen, eines davon auf einer bislang als Fußballwiese genutzten Grünfläche. Rund 960 Kinder und Jugendliche besuchen den Kindergarten, die Volksschule und das Gymnasium am Standort. Die Grazer NEOS sprechen sich gegen den Verlust der Schulwiese aus und fordern Änderungen an den Bauplänen.

Laut Elternverein drohen 37 Prozent weniger Grünfläche

Nach Berechnungen des Elternvereins würde sich die nutzbare Grünfläche für Volksschule und Gymnasium durch die geplanten Bauprojekte um rund 37 Prozent verringern. Die betroffene Wiese wird derzeit unter anderem für Sport, Spiele und Veranstaltungen genutzt. NEOS-Gemeinderätin Verena Garber kritisiert die Pläne: „Es kann doch nicht sein, dass ausgerechnet dort, wo 960 Kinder lernen und aufwachsen, wertvoller Grünraum für Wohnbauten geopfert werden soll.“ Die Partei hat dem entsprechenden Bebauungsplan im Grazer Gemeinderat nicht zugestimmt.

Kritik an Einbindung der Eltern

Neben dem möglichen Verlust der Sportfläche gibt es auch Kritik am bisherigen Planungsprozess. Laut Angaben der NEOS beklagt der Elternverein, bei den ursprünglichen Planungen nicht ausreichend eingebunden worden zu sein. Zudem werden mögliche Auswirkungen durch zusätzliche Bodenversiegelung, Veränderungen des Mikroklimas und eine mehrjährige Baustelle in unmittelbarer Nähe der Bildungseinrichtungen befürchtet. Ob und in welchem Ausmaß diese Belastungen tatsächlich eintreten würden, geht aus der Aussendung nicht hervor.

NEOS fordern Änderungen am Bebauungsplan

Gemeinderat Alexis Pascuttini fordert die Stadt Graz auf, Möglichkeiten zur Änderung des Bebauungsplans zu prüfen. „Graz braucht neuen Wohnraum, aber nicht um jeden Preis“, erklärt er. Gleichzeitig appelliert er an die Eigentümer, ihre Bauvorhaben noch einmal zu überdenken. Sollte der Bebauungsplan nicht entsprechend geändert werden, kündigen Garber und Pascuttini an, Eltern und betroffene Anrainer im Rahmen des Bauverfahrens zu unterstützen. Eine Stellungnahme der Grundstückseigentümer beziehungsweise Projektverantwortlichen liegt in der vorliegenden Aussendung nicht vor.