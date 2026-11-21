Eine internationale Studie mit Beteiligung der TU Graz zeigt: Gletscher, die an Seen grenzen, verlieren besonders viel Eis. Weltweit breiten sich diese Seen immer weiter aus.

Die Gletscher weltweit verlieren zunehmend an Masse. Doch nicht nur steigende Temperaturen und die geografische Lage spielen dabei eine Rolle. Eine internationale Studie mit Beteiligung der Technischen Universität Graz zeigt nun, dass auch Gletscherseen den Eisverlust erheblich verstärken können. Besonders betroffen sind Gletscher, deren Eis direkt an einen See grenzt. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Nature Climate Change veröffentlicht.

Gletscher mit Seeanschluss verlieren deutlich mehr Eis

Für die Untersuchung analysierten die Wissenschaftler die Entwicklung von Gletschern zwischen 2000 und 2020. Dabei zeigte sich ein deutlicher Unterschied: Gletscher, die direkt in einen See münden, verloren durchschnittlich 66 Zentimeter Wasseräquivalent pro Jahr. Bei Gletschern, die auf festem Land enden, waren es hingegen 40 Zentimeter. Gletscher mit einer im Meer endenden Gletscherzunge verloren im Durchschnitt 36 Zentimeter. Wasseräquivalent beschreibt dabei die Wassermenge, die dem verlorenen Eis entspricht. „Unsere Untersuchung hat gezeigt, dass der Kontakt mit einem See den Eisverlust eines Gletschers zusätzlich antreibt“, erklärt Tobias Bolch vom Institut für Geodäsie der TU Graz. Das Wasser kann das Eis von unten schmelzen lassen. Außerdem können größere Eisstücke abbrechen und in den See stürzen.

Tausende neue Gletscherseen entstanden

Mithilfe von Satellitenaufnahmen und künstlicher Intelligenz untersuchte das internationale Forschungsteam die weltweite Entwicklung der Gletscherseen. Zwischen 2000 und 2020 stieg die Zahl der Seen mit direktem Gletscherkontakt um mehr als 3.500 beziehungsweise rund 35 Prozent. Ihre gesamte Fläche vergrößerte sich um etwa 600 Quadratkilometer, während das geschätzte Wasservolumen um rund 66 Kubikkilometer zunahm. Zum Vergleich: Würde man diese zusätzliche Wassermenge gleichmäßig über Wien verteilen, stünde die gesamte Stadt rund 160 Meter tief unter Wasser. Besonders stark breiteten sich die Seen in Alaska und den südlichen Anden aus.

Klima bleibt entscheidender Faktor

Die Forschenden untersuchten außerdem, welche Faktoren den Eisverlust am stärksten beeinflussen. In ihrem Modell entfielen rund 46 Prozent des erklärten Einflusses auf die Topographie, also beispielsweise die Höhenlage und Hangneigung der Gletscher. Klimatische Bedingungen wie Temperatur und Niederschlag machten etwa 43 Prozent aus. Der Einfluss der Gletscherseen lag bei ungefähr elf Prozent. „Das Klima und die Topographie des Gletschers sind zwar die wichtigsten Einflüsse auf den Masseverlust von Gletschern, aber Seen verstärken ihn erheblich“, betont Bolch.

Erkenntnisse sollen bei Gefahrenabschätzung helfen

Die Ergebnisse könnten künftig dabei helfen, die Entwicklung von Gletschern besser vorherzusagen. Das ist besonders für Regionen wichtig, die auf Schmelzwasser als Wasserquelle angewiesen sind. Gleichzeitig können wachsende Gletscherseen neue Gefahren mit sich bringen. Kommt es beispielsweise zu einem plötzlichen Ausbruch eines solchen Sees, können große Wassermengen innerhalb kurzer Zeit talabwärts fließen. Die neuen Erkenntnisse sollen deshalb auch dazu beitragen, entsprechende Risiken besser einzuschätzen.