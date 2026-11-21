In der Marktgemeinde Semriach im Bezirk Graz-Umgebung kündigt sich ein Wechsel an der Gemeindespitze an. Nach zwölf Jahren als Bürgermeister will Gottfried Rieger (ÖVP) sein Amt Anfang 2027 niederlegen. Das berichtet die Bezirksrevue Graz-Umgebung. Seine Nachfolgerin steht demnach bereits in Aussicht: Die 44-jährige Manuela Eisenberger soll künftig die Geschicke der Gemeinde leiten. Damit könnte erstmals in der Geschichte Semriachs eine Frau das Bürgermeisteramt übernehmen.

Erste Bürgermeisterin in Semriach?

Wie die Bezirksrevue weiter berichtet, ist Manuela Eisenberger bereits als Gemeindekassiererin politisch tätig und arbeitet beruflich bei der Raiffeisenbank. Rieger sei überzeugt, dass sie aufgrund ihrer Erfahrung mit den kommunalen Abläufen eine geeignete Nachfolgerin wäre. Die politischen Mehrheitsverhältnisse sprechen für ihre Wahl: Bei der Gemeinderatswahl 2025 sicherte sich die ÖVP 14 der insgesamt 21 Mandate. Formell muss Eisenberger allerdings erst vom Gemeinderat zur Bürgermeisterin gewählt werden.

Rieger blickt auf zwölf Jahre zurück

Gottfried Rieger stand zwölf Jahre lang an der Spitze der Marktgemeinde. Laut Bezirksrevue bezeichnete er es in seiner Rücktrittserklärung als Privileg, Semriach über diesen Zeitraum gestaltet und geführt haben zu dürfen. Für die weitere Entwicklung der Gemeinde zeigt er sich zuversichtlich. „Semriach hat eine gute Zukunft vor sich“, wird Rieger in dem Bericht zitiert. Wann genau der Wechsel Anfang 2027 stattfinden soll, ist bislang nicht bekannt.