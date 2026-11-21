Die Graz99ers haben ihr ungewöhnliches Heimspiel in Kapfenberg mit einem klaren 6:2-Sieg gegen die Pioneers Vorarlberg beendet. Hinter dem Ortswechsel steckt ein Protest gegen Fördergeldkürzungen.

Ein ungewöhnlicher Spielort, ein deutliches Ergebnis: Die Graz99ers haben am Samstagabend, dem 21. November 2026, in der ICE Hockey League einen klaren Erfolg gefeiert. Der amtierende Meister setzte sich gegen die Pioneers Vorarlberg mit 6:2 durch. Gespielt wurde allerdings nicht wie gewohnt in Graz, sondern in Kapfenberg. Der Ortswechsel hatte einen besonderen Hintergrund: Die 99ers wollten damit gegen die Streichung von Sponsorgeldern durch die Graz Holding protestieren. Sportlich zahlte sich der Abend für die Steirer aus, die sich durch den Sieg auf den vierten Tabellenplatz verbesserten.

Vier Treffer durch zwei Spieler

Gleich zwei Grazer Spieler durften sich über einen Doppelpack freuen: Nick Swaney und Kevin Conley trafen jeweils zweimal gegen die Vorarlberger. Swaney hatte bereits am Freitag beim 4:3-Erfolg nach Verlängerung gegen Salzburg einen Treffer erzielt. Im Tor der 99ers stand diesmal Nico Wieser, der den erneut verletzten Stammgoalie Max Lagace vertrat. Wie schwer dessen Verletzung ist, steht derzeit noch nicht fest. Sollte Lagace länger ausfallen, könnte der Verein laut APA einen Ersatz verpflichten.

Heimspiel als Zeichen des Protests

Dass die Graz99ers ihr Heimspiel nach Kapfenberg verlegten, war kein Zufall. Hintergrund ist die im Oktober beschlossene Streichung von Sponsorgeldern der Graz Holding. Mit dem Ausweichspiel wollte der Verein auf diese Entscheidung aufmerksam machen. Auf dem Eis ließen sich die Grazer davon jedenfalls nicht ausbremsen: Gegen das Tabellenschlusslicht aus Vorarlberg gelang ein deutlicher 6:2-Erfolg. Damit holte der Titelverteidiger wichtige Punkte im Kampf um die vorderen Tabellenplätze.