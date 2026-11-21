ach einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in Seiersberg nahmen Polizisten einen 54-jährigen Tatverdächtigen noch am Parkdeck fest.

Nach einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt fand die Polizei im Auto eines 54-Jährigen zahlreiches Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro.

Nach einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt fand die Polizei im Auto eines 54-Jährigen zahlreiches Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro.

Am Samstag, dem 21. November 2026, kam es gegen 15.45 Uhr in einem Drogeriemarkt in Seiersberg im Bezirk Graz-Umgebung zu einem Ladendiebstahl. Alarmierte Polizeistreifen schritten ein und nahmen den 54-jährigen Tatverdächtigen noch am dortigen Parkdeck fest.

Parfüms, Spirituosen und Erotikartikel im Auto entdeckt

Bei der anschließenden Durchsuchung des vom Mann benutzten Fahrzeuges machten die Ermittler einen umfangreichen Fund. Wie die Polizei berichtet, stießen die Beamten auf zahlreiches Diebesgut: „Darunter befanden sich hochpreisige Parfüms, teure Spirituosen, Lebensmittel sowie Erotikartikel.“ Zudem stellten die Polizisten eine für Diebstähle präparierte Tasche sowie diverses Werkzeug sicher. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Einlieferung in die Justizanstalt Graz-Jakomini

Für den 54-Jährigen endete der Samstagnachmittag hinter Gittern. Dazu heißt es seitens der Polizei weiter: „Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wird der 54-Jährige über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.“ Die Ermittlungen zu eventuellen weiteren Diebstählen laufen derzeit noch.