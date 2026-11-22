Bei einem Verkehrsunfall in Graz wurden am Samstagabend, dem 21. November 2026, vier Menschen verletzt, zwei davon schwer. An einer Kreuzung stießen ein Wagen und ein Motorrad zusammen.

Bei einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorrad in Graz wurden am Samstagabend vier Menschen verletzt, zwei davon schwer.

Bei einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorrad in Graz wurden am Samstagabend vier Menschen verletzt, zwei davon schwer.

Gegen 20.20 Uhr kam es am Samstagabend an der Kreuzung Rudersdorfer Straße/Puntigamer Straße/Puchstraße in Graz zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Graz-Umgebung war auf der Rudersdorfer Straße in Richtung Norden unterwegs. Er wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung Puchstraße überqueren. Auf dem Motorrad saß auch ein 25-jähriger Grazer als Mitfahrer.

Autofahrer wollte abbiegen

Zur selben Zeit näherte sich eine 18-jährige Autofahrerin aus der Südoststeiermark auf der Puchstraße der Kreuzung. Sie wollte nach links in die Puntigamer Straße einbiegen. Auf dem Beifahrersitz befand sich eine 17-Jährige. An der Kreuzung zeigen die Ampeln für den Geradeausverkehr aus der Rudersdorfer Straße und für Linksabbieger aus der Puchstraße gleichzeitig Grün. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilt, dürfte es beim Abbiegen zu einem Vorrangverstoß gekommen sein: „Die Pkw-Lenkerin dürfte beim Linksabbiegen den Vorrang des entgegenkommenden Motorradlenkers missachtet haben.“

Motorrad erfasst

In weiterer Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Dazu heißt es seitens der Polizei: „In der Folge erfasste der Pkw das Motorrad, wodurch beide am Motorrad zu Sturz kamen.“ Ein unbeteiligter Zeuge beobachtete den Unfall und verständigte umgehend die Einsatzkräfte.

Vier Verletzte

Das Rote Kreuz rückte mit drei Rettungsfahrzeugen zur Unfallstelle aus und versorgte alle vier Beteiligten. Für die beiden Männer auf dem Motorrad hatte der Zusammenstoß schwere Folgen. „Der Motorradlenker und sein Mitfahrer wurden anschließend mit schweren Verletzungen in das LKH Graz eingeliefert“, berichtet die Landespolizeidirektion Steiermark. Die 18-jährige Autofahrerin und ihre 17-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Auch sie wurden ins LKH Graz gebracht.