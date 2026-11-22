Ein 81-jähriger Grazer meldete am Samstagabend seinen Wagen als gestohlen. Nur wenige Stunden später entdeckte die Polizei das Fahrzeug wieder. Am Steuer saß ein erst 15-Jähriger.

Am Samstagabend, dem 21. November 2026, erstattete ein 81-jähriger Grazer Anzeige bei der Polizeiinspektion Graz-Kärntnerstraße. Sein in unmittelbarer Nähe abgestellter Pkw war gestohlen worden. Die Polizei leitete daraufhin sofort eine Fahndung ein, die zunächst jedoch erfolglos blieb. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark berichtet, verlief die Suche im Nahbereich „vorerst negativ“.

Polizei stoppt Wagen

Nur wenige Stunden später tauchte der gestohlene Wagen wieder auf. Am Sonntag, dem 22. November, gegen 1 Uhr wurden Polizisten während ihres Streifendienstes auf das Fahrzeug aufmerksam. Dabei fiel auch das Fahrverhalten des Lenkers auf. „Nachdem der Lenker mehrere Verkehrsübertretungen begangen hatte, hielten die Polizisten den Pkw im Bereich der Grottenhofstraße an und führten eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch“, berichtet die Landespolizeidirektion Steiermark.

15-Jähriger am Steuer

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass ein erst 15-jähriger Grazer hinter dem Steuer saß. Die Polizisten nahmen den Jugendlichen daraufhin fest. Doch auch sein Beifahrer fiel bei der Überprüfung auf. Bei ihm handelte es sich um einen 13-jährigen Grazer, der zuvor als abgängig gemeldet worden war. Der jüngere Bursche wurde auf die Polizeiinspektion gebracht.

Auto wieder bei Besitzer

Nach den Vernehmungen entschied die Staatsanwaltschaft Graz über das weitere Vorgehen. „Nach den durchgeführten Vernehmungen ordnete die Staatsanwaltschaft Graz die Anzeige des 15-Jährigen auf freiem Fuß an“, heißt es seitens der Polizei. Auch für den 81-jährigen Besitzer gibt es Neuigkeiten: Sein gestohlener Wagen wurde sichergestellt und soll ihm noch im Laufe des Sonntags wieder ausgefolgt werden.