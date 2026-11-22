Unfall auf der A9 – im Rückstau krachte es gleich noch einmal
Auf der A9 bei Übelbach in der Steiermark kam es am Freitagabend gleich zu zwei Verkehrsunfällen. Nachdem ein Lenker gegen die Leitschiene geprallt war, krachte es auch im Rückstau.
Am Freitag, dem 20. November 2026, wurden die Feuerwehren Übelbach-Markt und Deutschfeistritz um 18.42 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A9 Pyhrnautobahn alarmiert. Zwischen der Autobahnabfahrt Übelbach und dem Schartnerkogeltunnel hatte sich in Fahrtrichtung Spielfeld ein Unfall ereignet. „Kurz vor dem Schartnerkogeltunnel verlor ein Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Leitschiene“, berichtet die Feuerwehr Deutschfeistritz. Dabei wurde eine Person unbestimmten Grades verletzt.
Weiterer Unfall im Stau
Der anwesende Rettungsdienst kümmerte sich um die verletzte Person. Währenddessen führten die Feuerwehrkräfte Sicherungs- und Aufräumarbeiten am Unfallfahrzeug durch. Doch damit war der Einsatz noch nicht vorbei. „Im Rückstau ereignete sich ein weiterer Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, dieser wurde von der Feuerwehr Übelbach-Markt abgewickelt“, heißt es im Einsatzbericht.
18 Mitglieder im Einsatz
Auch die Feuerwehr Deutschfeistritz stand mit mehreren Kräften im Einsatz. „Die 18 ausgerückten Mitglieder unserer Wehr konnten mit insgesamt vier Fahrzeugen nach rund einer Stunde wieder ins Feuerwehrhaus einrücken und die Einsatzbereitschaft herstellen“, berichtet die Feuerwehr abschließend.