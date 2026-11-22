Auf der A9 bei Übelbach in der Steiermark kam es am Freitagabend gleich zu zwei Verkehrsunfällen. Nachdem ein Lenker gegen die Leitschiene geprallt war, krachte es auch im Rückstau.

Auf der A9 bei Übelbach verlor ein Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Leitschiene. Eine Person wurde verletzt.

Auf der A9 bei Übelbach verlor ein Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Leitschiene. Eine Person wurde verletzt.

Am Freitag, dem 20. November 2026, wurden die Feuerwehren Übelbach-Markt und Deutschfeistritz um 18.42 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A9 Pyhrnautobahn alarmiert. Zwischen der Autobahnabfahrt Übelbach und dem Schartnerkogeltunnel hatte sich in Fahrtrichtung Spielfeld ein Unfall ereignet. „Kurz vor dem Schartnerkogeltunnel verlor ein Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Leitschiene“, berichtet die Feuerwehr Deutschfeistritz. Dabei wurde eine Person unbestimmten Grades verletzt.

Weiterer Unfall im Stau

Der anwesende Rettungsdienst kümmerte sich um die verletzte Person. Währenddessen führten die Feuerwehrkräfte Sicherungs- und Aufräumarbeiten am Unfallfahrzeug durch. Doch damit war der Einsatz noch nicht vorbei. „Im Rückstau ereignete sich ein weiterer Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, dieser wurde von der Feuerwehr Übelbach-Markt abgewickelt“, heißt es im Einsatzbericht.

©Feuerwehr Deutschfeistritz | Die Feuerwehren Übelbach-Markt und Deutschfeistritz standen nach zwei Unfällen auf der A9 im Einsatz. Im Rückstau waren drei weitere Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt.

18 Mitglieder im Einsatz

Auch die Feuerwehr Deutschfeistritz stand mit mehreren Kräften im Einsatz. „Die 18 ausgerückten Mitglieder unserer Wehr konnten mit insgesamt vier Fahrzeugen nach rund einer Stunde wieder ins Feuerwehrhaus einrücken und die Einsatzbereitschaft herstellen“, berichtet die Feuerwehr abschließend.