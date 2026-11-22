Der viergleisige Ausbau der Südbahn soll auch den Nahverkehr im Grazer Norden verbessern. Doch der geplante Nahverkehrsknoten Gösting ist noch nicht im ÖBB-Rahmenplan enthalten. Die SPÖ Graz fordert nun rasches Handeln.

Der geplante viergleisige Ausbau der Südbahn zwischen Bruck an der Mur und Graz soll auch den Weg für den Nahverkehrsknoten Graz-Gösting ebnen. Das Vorhaben ist im ÖBB-Zielnetz 2040 verankert und wird von der SPÖ Graz begrüßt. Gleichzeitig fordert die Partei, dass die Stadt Graz bei der Umsetzung mehr Tempo macht. SPÖ-Gemeinderat Patrick Trabi kündigt dazu einen Antrag im Grazer Gemeinderat an.

©SPÖ Graz SPÖ-Gemeinderat Patrick Trabi fordert eine rasche Aufnahme des Nahverkehrsknotens Gösting in die ÖBB-Rahmenplanung und Budgetierung.

Gösting fehlt im Plan

„Nur wenn wir den schnellen Fern- und Güterverkehr auf vier Gleisen konsequent von der S-Bahn entflechten, gewinnen wir die nötige Kapazität für dichte Takte und einen eigenen Halt in Gösting“, betont Trabi. Im aktuellen ÖBB-Rahmenplan für die Jahre 2027 bis 2032 sind zwar Mittel für die Planung des Ausbaus zwischen Frohnleiten und Graz Hauptbahnhof vorgesehen. Der Nahverkehrsknoten Gösting ist darin allerdings noch nicht als eigenständiges Vorhaben enthalten. Genau hier sieht die SPÖ Graz Handlungsbedarf.

Umsteigen vor der City

Der geplante Nahverkehrsknoten soll künftig mehr als eine reine S-Bahn-Haltestelle sein. Laut Trabi braucht es dafür eine direkte Verbindung zwischen S-Bahn sowie regionalen und städtischen Buslinien. Auch Park-and-Ride-Anlagen und eine künftige Straßenbahnanbindung im Grazer Nordwesten sollen berücksichtigt werden. Damit könnten Pendler aus dem Norden bereits vor dem Grazer Stadtzentrum auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen.

SPÖ bringt Antrag ein

Damit die Planungen vorankommen, will die SPÖ Graz nun die Grazer KPÖ-Grüne-Koalition in die Pflicht nehmen. Mit einem Antrag im Gemeinderat soll die Stadt aufgefordert werden, sich bei Bund, Land und ÖBB für eine rasche Aufnahme des Nahverkehrsknotens in die verbindliche Rahmenplanung und Budgetierung einzusetzen. Gleichzeitig sollen die städtischen Planungen für Straßenbahn, Bus und Park-and-Ride rechtzeitig auf das Bahnprojekt abgestimmt werden.

Entlastung als Ziel

Trabi sieht im geplanten Knoten auch eine Möglichkeit, den Grazer Hauptbahnhof und die stark belasteten Einfallsstraßen im Norden zu entlasten. Davon sollen insbesondere die Menschen in Gösting, Andritz und dem Umland profitieren. Für den SPÖ-Gemeinderat steht deshalb fest, dass die Planungen nicht unnötig verzögert werden dürfen. Mit dem angekündigten Antrag will die SPÖ Graz nun den Druck auf die Verantwortlichen erhöhen.