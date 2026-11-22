Mit seinem 60-Dollar-Brot sorgt der Grazer Bäcker Martin Auer in New York für Schlagzeilen. Nun gibt der 55-Jährige auch private Einblicke: Seine Ehe mit Barbara ist nach 19 Jahren zu Ende gegangen.

Privat getrennt, beruflich noch immer verbunden: Der Grazer Bäcker Martin Auer und seine ehemalige Frau Barbara haben sich nach 19 Jahren Ehe scheiden lassen. Dabei liegt die Entscheidung, getrennte Wege zu gehen, bereits vier Jahre zurück. Im Ö3-„Frühstück bei mir“ mit Claudia Stöckl erzählt der 55-Jährige am Sonntag, 22. November, wie es zur Trennung kam. Über die Jahre hätten sich beide persönlich weiterentwickelt, weshalb sie schließlich beschlossen hätten, ihre Ehe zu beenden. Einen Rosenkrieg gab es laut Auer nicht. Mittlerweile haben sowohl er als auch Barbara wieder neue Partner.

Exfrau arbeitet weiterhin im Familienunternehmen

Bemerkenswert ist, dass die beiden trotz ihrer Trennung weiterhin beruflich miteinander verbunden sind. Barbara Auer arbeitet nämlich nach wie vor im Familienunternehmen und wird dort noch bis Jahresende tätig sein. Nach Angaben des Bäckers verlief das Ehe-Aus im gegenseitigen Einvernehmen. Auch die drei gemeinsamen Söhne sind bereits im Betrieb beschäftigt. Auer selbst führt damit eine Familientradition fort: Er hat das Unternehmen einst von seinem Vater übernommen und ist Bäcker in dritter Generation.

60 Dollar für ein Brot

Abseits seines Privatlebens sorgt der Grazer derzeit vor allem in den USA für Gesprächsstoff. In seiner New Yorker Bäckerei „Rye“ im Stadtteil SoHo verkauft er Roggenbrot um 60 Dollar pro Laib. Der stolze Preis hat international Diskussionen ausgelöst. Während manche das Angebot kritisieren, sehen andere darin eine außergewöhnliche Geschäftsidee. Das Interesse ging sogar so weit, dass Auer nach eigenen Angaben zu Beginn rund 70 internationalen Medien Interviews gab.

Millionen auf dem Spiel

Für seinen Schritt nach New York hat der 55-Jährige tief in die Tasche gegriffen. Mehrere Millionen Dollar investierte er nach eigenen Angaben in die dortige Filiale. „Ich habe mehrere Millionen in die Filiale in New York investiert. Manchmal habe ich natürlich gezweifelt, ob es der richtige Schritt ist. Aber ich wollte diese Idee, die ich schon viele Jahre mit mir trage, endlich umsetzen“, verrät Auer im Ö3-Interview.

Nächste Filiale in New York geplant

Und Auer denkt bereits weiter. Derzeit sucht der Grazer nach einem zweiten Standort in New York. Besonders die Upper West Side hat er dafür ins Auge gefasst. Dort möchte er ebenfalls mit seinem Roggen-Sauerteigbrot überzeugen. Dass auch dieser Schritt scheitern könnte, schließt der Unternehmer nicht aus. An seine Idee glaubt er dennoch weiterhin.