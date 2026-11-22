Erstmals wurde die Poetry-Slam-Europameisterschaft in Österreich ausgetragen. In Graz kämpften 30 nationale Meister um den Titel. Am Ende setzte sich eine Teilnehmerin aus England durch.

Erstmals fand die Poetry-Slam-Europameisterschaft in Österreich statt. In Graz traten 30 nationale Meisterinnen und Meister aus ganz Europa gegeneinander an.

Erstmals fand die Poetry-Slam-Europameisterschaft in Österreich statt. In Graz traten 30 nationale Meisterinnen und Meister aus ganz Europa gegeneinander an.

Drei Tage lang stand Graz ganz im Zeichen des Poetry Slams. Von 19. bis 21. November 2026 trafen 30 nationale Meisterinnen und Meister aus ganz Europa aufeinander. Nach der Eröffnung im Orpheum Extra sowie zwei Halbfinals fiel schließlich im großen Finale im Next Liberty die Entscheidung. Georgia Griffiths aus England holte sich den Titel „Europameisterin im Poetry Slam 2026“. Damit sicherte sie sich auch einen Startplatz bei der Poetry-Slam-Weltmeisterschaft 2027 in Japan.

©David Dunst Georgia Griffiths aus England holte sich in Graz den Europameistertitel im Poetry Slam 2026 und sicherte sich damit einen Startplatz bei der Weltmeisterschaft 2027 in Japan.

Österreich im Rennen

Auch Österreich war bei der Europameisterschaft vertreten. Lia Hartl ging für das Gastgeberland an den Start, schaffte es allerdings nicht ins Finale. Die Veranstaltung war dennoch eine Premiere für Österreich: Noch nie zuvor war die europäische Meisterschaft im Poetry Slam hierzulande ausgetragen worden. Neben den Teilnehmerinnen und Teilnehmern reisten auch Gäste aus der europäischen Poetry-Slam-Szene nach Graz.

©David Dunst | Lia Hartl ging für Österreich an den Start.

Über 1.000 Besucher

Das Interesse an der Europameisterschaft war groß. Mehr als 1.000 Besucherinnen und Besucher verfolgten die Eröffnungsshow und die Bewerbe vor Ort. Zahlreiche weitere Menschen waren über die Liveübertragung dabei. Damit das Publikum auch die fremdsprachigen Beiträge verstehen konnte, wurden die Texte bereits im Vorfeld übersetzt. Die Übersetzungen entstanden in Zusammenarbeit mit den Translationswissenschaften der Universität Graz und wurden während der Auftritte für das Publikum projiziert.

Umweltzeichen für EM

Organisiert wurde die Europameisterschaft vom Slam Kollektiv Graz gemeinsam mit dem Verein Poetry Slam’md. Neben den Auftritten gab es für die Veranstaltung auch eine Auszeichnung: Die Poetry-Slam-Europameisterschaft 2026 wurde als umweltfreundliche Veranstaltung mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet.