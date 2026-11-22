Das „Gatto im Museum“ in Graz steht vor einem Betreiberwechsel. Matthias „Gatto“ Gasser, der das Lokal in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Treffpunkt für Kultur, Musik und Gastronomie gemacht hat, zieht sich mit Jahresende zurück. Ab 1. Jänner übernimmt Denise Terner die Leitung. Die neue Betreiberin möchte die bisherige Ausrichtung weitgehend beibehalten. Auch der Name „Gatto im Museum“ und das Katzenlogo bleiben bestehen. Terner kündigt lediglich behutsame Änderungen an, darunter einen regelmäßigen Brunch am Sonntag.

Abschied nach turbulenten Gastrojahren

Gasser hatte das Lokal beim Volkskundemuseum mit seinem Gastgarten, Konzertabenden, DJs und kulinarischen Angeboten geprägt. Nach mehreren intensiven Jahren in der Gastronomie möchte er sich nun eine Auszeit nehmen und mehr Zeit für seine Familie haben. Am Silvesterabend soll es mit einer Veranstaltung unter dem Motto „Ein letzter Tanz“ einen gebührenden Abschied geben. Geplant sind Livemusik, DJs und Essen.

Konzept bleibt weitgehend erhalten

Denise Terner ist unter anderem aus ihrer Tätigkeit rund um den Bioladen Gscheft am Lendplatz sowie aus dem Kulturbereich bekannt. Sie möchte die Veranstaltungsangebote im Lokal weiterführen, darunter DJ-Abende, Konzerte, Ausstellungen und Spieleabende. Ergänzt werden soll das Angebot durch einen Langschläferbrunch am Sonntag. Eine längere Schließphase ist zwar möglich, soll aber möglichst kurz ausfallen. Voraussichtlich Ende Jänner soll das Lokal wieder öffnen. Bis dahin sind kleinere Modernisierungen und Erneuerungen geplant, größere Umbauten sind nicht vorgesehen. Für Gasser ist die Nachfolge eine erfreuliche Lösung. Er zeigt sich mit der Übernahme zufrieden und schließt auch nicht aus, irgendwann wieder in der Gastronomie tätig zu sein.