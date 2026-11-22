Bei schwierigen Bedingungen im Vorarlberger Ländle, Regen und ein rutschiger Platz erschwerten das Spiel, starteten beide Mannschaften in die Partie. Altach kam dabei immer wieder zu guten Möglichkeiten. Bereits in der zehnten Minute musste Sturm einen Abschluss von Diawara auf der Linie klären. Auch danach blieben die Gastgeber gefährlich. Sturm fand zwar vereinzelt den Weg nach vorne, agierte im Passspiel jedoch zu ungenau. Die beste Möglichkeit vor der Pause hatte Altach in der 41. Minute: Nach einem Abschluss von Massombo landete der Abpraller bei Greil, der aus aussichtsreicher Position über das Tor schoss. Zur Halbzeit stand es 0:0.

Hrstic bringt Altach in Führung

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Altach den Druck. Sturm hatte zunächst Glück, als eine gefährliche Situation kurz nach Wiederbeginn wegen einer Abseitsstellung nicht zählte. Auch in der Folge kamen die Vorarlberger zu Chancen. Die Grazer versuchten mit mehreren Wechseln, neue Impulse zu setzen. Unter anderem kamen Soglo, Mamageishvili und Jatta ins Spiel. In der 65. Minute hatte Diakite eine große Möglichkeit auf die Führung für Sturm, scheiterte jedoch am Altacher Schlussmann Stojanovic. Vier Minuten später schlugen die Hausherren zu: Nach einer gelungenen Kombination brachte Böckle den Ball hinter die Grazer Abwehr. Dort stand Hrstic richtig und traf in der 69. Minute zum 1:0. Kurz darauf hätte er beinahe nachgelegt, sein Abschluss landete allerdings nur im Außennetz.

Sturm bleibt erneut ohne Sieg

In der Schlussphase versuchte Sturm noch einmal, den Ausgleich zu erzwingen. Matoshi kam zu einer guten Gelegenheit, doch Stojanovic lenkte seinen Schuss über die Latte. Insgesamt fehlte den Grazern jedoch die Durchschlagskraft, um die Altacher Defensive ernsthaft zu überwinden. Nach drei Minuten Nachspielzeit beendete Schiedsrichter Talic die Partie. Damit steht für Sturm Graz die nächste Niederlage fest. Die Grazer bleiben bereits zum fünften Mal in Folge ohne vollen Erfolg. Altach darf sich hingegen über drei Punkte vor heimischem Publikum freuen.