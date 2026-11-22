In Gratkorn (Bezirk Graz-Umgebung) entsteht derzeit das erste McDonald’s-Restaurant der Gemeinde. Nun hat der Betreiber auch den Eröffnungstermin bekannt gegeben.

Für Fast-Food-Fans in Gratkorn gibt es bald eine neue Anlaufstelle: Am 15. Dezember 2026 soll dort erstmals ein McDonald’s-Restaurant seine Türen öffnen. Derzeit laufen noch die Bauarbeiten für den neuen Standort. Verantwortlich für das Projekt ist McDonald’s-Franchisenehmer Daniel Boaje, der bereits mehrere Restaurants betreibt. Auch auf Facebook hat McDonald’s Graz den Termin inzwischen angekündigt. Zur Eröffnung ist eine besondere Aktion geplant: Besucher können an einem Glücksrad teilnehmen und mit etwas Glück Preise gewinnen.