Am 27. November startet am Grazer Landesgericht der Mordprozess rund um den gewaltsamen Tod der Grazerin Stefanie P. Die 31-Jährige wurde im November 2025 in ihrer Wohnung getötet. Ihr damaliger Ex-Freund muss sich wegen Mordes und Störung der Totenruhe vor einem Geschworenengericht verantworten. Kurz vor dem Prozessbeginn kam es nun zu einem Wechsel in der Verteidigung: Die bekannte Wiener Anwältin Astrid Wagner vertritt den Angeklagten nicht mehr. Stattdessen soll ein Grazer Strafverteidiger seine Interessen vor Gericht übernehmen. Als Grund für die Trennung werden Differenzen zwischen dem Angeklagten und seiner bisherigen Anwältin genannt.

Angeklagter beharrt auf seiner Version

Der Mann bestreitet weiterhin, Stefanie P. vorsätzlich getötet zu haben. Seiner Darstellung nach sei es im Zuge eines Streits zu einem Unfall gekommen. Die Frau habe ein Messer in der Hand gehabt und sich dabei selbst am Hals verletzt. Er habe anschließend versucht, die Blutung zu stoppen. Fest steht laut den Ermittlungsergebnissen, dass die 31-Jährige erstickt ist. Nach der Tat wurde ihr Leichnam in einen Reisekoffer gelegt und mit dem Auto nach Slowenien gebracht. Dort wurde der Koffer in einem Waldstück vergraben. Das Fahrzeug soll der Angeklagte anschließend auf einem Parkplatz in Brand gesetzt haben.

Urteil wird am 30. November erwartet

Der Prozess ist auf zwei Verhandlungstage angesetzt: Am 27. und 30. November wird sich der Angeklagte vor Gericht verantworten müssen. Im Fall eines Schuldspruchs wegen Mordes drohen ihm zehn bis 20 Jahre Haft oder lebenslange Freiheitsstrafe. Die Unschuldsvermutung gilt.