Heute steht Stefanie Macherhammer auf internationalen Bodybuilding-Bühnen. Doch der Weg dorthin war alles andere als selbstverständlich. „Ich war früher übergewichtig und mein Höchstgewicht lag bei 90 Kilogramm bei 1,64 Meter Körpergröße“, erzählt die Grazerin. Schon als Kind wurde sie wegen ihrer Figur gehänselt und als unsportlich abgestempelt. Mit etwa 13 Jahren kamen Knie- und Hüftschmerzen dazu. Zahlreiche Diätversuche, stundenlanges Cardio und verschiedene Übungen brachten nicht den erhofften langfristigen Erfolg. „Irgendwann hatte ich diese wiederholten Quick-Fixes, Jo-Jo-Effekte und all den Frust einfach satt“, erinnert sie sich. Auch aus ihrem Umfeld kam zunächst wenig Unterstützung. Ihre Ziele seien unrealistisch, ihre genetischen Voraussetzungen angeblich nicht gut genug, habe es geheißen. Vor rund 13 Jahren begann schließlich ein neues Kapitel: Gemeinsam mit ihrem heutigen Partner Moritz Werner meldete sie sich nach dem Umzug von Salzburg nach Graz in einem Fitnessstudio an. Während er Muskeln aufbauen wollte, stand bei ihr zunächst die Gewichtsabnahme im Mittelpunkt. „Wir haben uns spielerisch und mit jeder Menge Spaß damit beschäftigt, wie wir gemeinsam ein cooles Leben führen können, während wir gleichzeitig unsere beiden völlig individuellen Ziele verfolgen“, sagt Macherhammer.

©Stefanie Macherhammer Stefanie Macherhammer entwickelte sich vom übergewichtigen Kind zur Bodybuilding-Profi-Athletin.

Rund 30 Kilo weniger und eine neue Leidenschaft

Aus dem anfänglichen Wunsch, abzunehmen und ihre Gelenksprobleme in den Griff zu bekommen, wurde mit der Zeit eine echte Leidenschaft für Krafttraining und Bodybuilding. Rund 30 Kilogramm nahm sie ab. „Ich habe also um die 30 Kilo abgenommen. Erst mal meinen Sixpack erreicht, auf den ich jahrelang auch unfassbar stolz war – dann habe ich Blut geleckt“, erzählt sie. Das Fitnessstudio wurde zu ihrem zweiten Zuhause. Auch beruflich entwickelte sich daraus ein gemeinsamer Weg mit ihrem Partner: Beide sind seit mehr als zehn Jahren als Personal Trainer und Coaches tätig. Unter dem Namen „MYSELF REDEFINED“ entwickelten sie ein Coaching-Konzept, das neben Training und Ernährung auch Themen wie Regeneration, Schlaf, Verdauung und individuelle körperliche Voraussetzungen berücksichtigt. „Ich bin fest davon überzeugt, dass NICHT meine Vorgeschichte, die Umstände, in die ich hineingeboren wurde, oder meine vermeintlich gute oder schlechte Genetik mich definieren“, erklärt die Athletin. „Sondern dass ich mich – und jeder Mensch sich selbst – NEU DEFINIEREN kann.“

©Tyson Kalz/Dbl | Grazerin Stefanie Macherhammer holt Profi-Titel im Bodybuilding.

Vierter Wettkampf bringt den großen Durchbruch

Der Wunsch, selbst auf einer Bodybuilding-Bühne zu stehen, entstand bereits vor mehr als zehn Jahren. Ihr Vorbild war die damalige WBFF-Athletin Andreia Brazier. Deren Kombination aus Muskulatur, Weiblichkeit und Selbstbewusstsein habe sie besonders beeindruckt. Ihr erster Wettkampf folgte 2020 in Leoben. Damals erreichte sie in der Bodyfitness-Kategorie der IFBB den fünften Platz. Zwei Jahre später trat sie bei der WBFF in der Wellness-Kategorie an und wurde Dritte. Im Juli 2026 erreichte sie bei einem FMG-Wettbewerb in Amsterdam den zweiten Platz. Am 18. Oktober folgte schließlich der bisher größte Erfolg: In Pattaya in Thailand trat Macherhammer erstmals in zwei Kategorien an – Wellness und Bikini Athletic. In beiden Bewerben holte sie den ersten Platz. Zusätzlich erhielt sie den Profi-Titel in der Wellness-Kategorie.

„Da sind zahlreiche Freudentränen geflossen“

Rund 100 Athletinnen und Athleten waren bei dem Wettbewerb vertreten. In ihrer Wellness-Kategorie standen sieben Teilnehmerinnen auf der Bühne. Die Konkurrenz sei stark gewesen, insbesondere mit Blick auf die ausgeprägte Bein- und Gesäßmuskulatur mancher Mitbewerberinnen. „Einige davon mit wahnsinnigen Bein- und Glutes-Muskeln, die mich ganz schön ins Schwitzen gebracht haben“, erzählt sie. Umso größer sei die Freude über den Sieg gewesen. Besonders ihr sogenanntes Conditioning, also die Muskeldefinition und der Körperfettanteil, habe bei der Bewertung gepunktet. Den Moment der Siegerehrung wird sie wohl nicht so schnell vergessen: „Ich habe auf der Bühne am ganzen Leib gezittert. Selbst beim Lächeln habe ich gespürt, wie meine Lippen zittern, als meine Athletennummer und mein Name aufgerufen wurden.“ Dann sind die Emotionen über sie hereingebrochen: „Da sind zahlreiche Freudentränen auf der Bühne geflossen! Pure Emotionen. Besser hätte es nicht laufen können!“ Für die Grazerin ist der Erfolg weit mehr als eine Medaille. Er steht für 13 Jahre Arbeit an sich selbst und für einen Weg, auf dem sie immer wieder gegen vermeintliche Grenzen ankämpfen musste.

Vorbereitung verlangte viel Disziplin

Der Erfolg kam allerdings nicht ohne enorme Anstrengung. Macherhammer trainiert durchschnittlich fünfmal pro Woche jeweils rund eine bis eineinhalb Stunden. In den Monaten vor dem Wettbewerb kamen tägliches Posing-Training sowie spezielle Beweglichkeits- und Atemübungen dazu. Auch bei der Ernährung wurde vieles genau geplant. „Meine Ernährung sah grundsätzlich ähnlich aus wie immer. Jedoch standardisierter“, erklärt sie. In der unmittelbaren Vorbereitung achtete sie besonders auf die Auswahl und das Timing ihrer Mahlzeiten sowie auf die Wasser- und Elektrolytzufuhr. Täglich trank sie fünf Liter Wasser. Mehrere sogenannte Test-Peak-Weeks halfen ihr dabei, die Reaktionen ihres Körpers auf Essen und Trinken besser einzuschätzen. Besonders fordernd waren die letzten Wochen vor dem Auftritt. „Die zunehmende Müdigkeit und Erschöpfung, die in den letzten Wochen und Monaten mit dem niedrigen Körperfettanteil einhergingen. Das war heftig!“, sagt die Athletin. Gleichzeitig musste sie weiterhin ihren beruflichen Aufgaben nachkommen und im Training sowie beim Posing Leistung bringen. „Es fühlt sich zunehmend an, als würde dir das Hirn wie breiige Masse auslaufen.“

©Moritz Werner

Fokus liegt jetzt auf dem Profi-Debüt 2027

Lange ausruhen möchte sich die frischgebackene Profi-Athletin nicht. Für 2027 plant sie bereits den nächsten großen Schritt: ihr Debüt in der Profi-Klasse. Dafür will sie vor allem an der Muskulatur ihres Unterkörpers arbeiten. Die Rückmeldungen der Wertungsrichter nach dem Wettbewerb in Thailand bestätigten ihren Fokus auf die Wellness-Kategorie. Besonders Beine und Gesäß sollen weiter aufgebaut werden. „Das war für mich erst der Anfang. Ich brenne dafür, mich selbst zu pushen und weiterzuentwickeln“, sagt Macherhammer. Ihr nächstes Ziel sei der Titel „Pro Champ“. Auch eine Weltmeisterschaft würde sie reizen: „Und klar, insgeheim liebäugle ich mit dem World-Champ-Titel. Step by Step.“ Ihre Geschichte möchte sie auch anderen Menschen mitgeben, die an sich selbst zweifeln. „Wir sind keine Opfer. Wir entscheiden selbst“, betont die Grazerin. Ihr Erfolg in Thailand ist für sie damit nicht nur ein sportlicher Meilenstein, sondern auch eine Bestätigung ihrer Überzeugung: „Ich kann mich selbst neu definieren.“