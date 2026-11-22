In Kumberg (Bezirk Graz-Umgebung) kam am Sonntagnachmittag ein Auto von der Fahrbahn ab und blieb seitlich an einem Baum hängen. Eine Person war im Fahrzeug eingeklemmt.

Am Sonntag, dem 22. November, kam es auf der Grazerstraße in Kumberg zu einem Verkehrsunfall. Um 17.34 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einem Unfall mit eingeklemmter Person alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache war ein Wagen von der Fahrbahn abgekommen und seitlich gegen einen Baum gelehnt zum Stillstand gekommen.

©Feuerwehr Kumberg | Eine Person wurde im Wagen eingeklemmt.

Person im Fahrzeug eingeklemmt

Eine Person konnte sich nicht selbstständig aus dem Auto befreien und war im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehrleute konnten sie jedoch rasch befreien. Die beiden weiteren Insassen hatten das Fahrzeug bereits aus eigener Kraft verlassen. Die Feuerwehr Kumberg sicherte die Unfallstelle ab, kümmerte sich um die Personenrettung und errichtete einen Brandschutz. Außerdem übernahmen die Einsatzkräfte die Verkehrsregelung. Im Einsatz standen neben der Feuerwehr Kumberg auch die Freiwillige Feuerwehr Hart-Albersdorf und das Rote Kreuz.