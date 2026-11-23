Eine Maschine, ein Team und 24 Stunden Zeit: Mit dieser Herausforderung wollte der Tennis- und Padel-Store Court Kings in Seiersberg einen bestehenden Weltrekord übertreffen. Das Vorhaben ist gelungen – und zwar deutlicher als erwartet. Am Sonntag, dem 22. November um 10 Uhr stand das Ergebnis fest: Insgesamt 101 Tennisschläger wurden innerhalb eines Tages bespannt. Die bisherige Bestmarke lag laut Veranstalter bei 79 Schlägern. Der Ungar Zsolt Velcz hatte diese Zahl im Jahr 2022 als Einzelperson erreicht. In Seiersberg wechselten sich mehrere Bespanner an einer einzigen Maschine ab.

Rekordmarke bereits in der Nacht geknackt

Besonders früh fiel die Entscheidung: Bereits um 4.20 Uhr war Schläger Nummer 80 fertig. Damit war die bisherige Marke mehr als fünf Stunden vor dem Ende der Challenge übertroffen. Insgesamt wurde im Schnitt etwa alle 14 Minuten ein Schläger fertiggestellt – auch mitten in der Nacht. „Dass wir die 79 so früh geknackt haben, damit hat keiner von uns gerechnet“, sagt Geschäftsführer Matthias Hirschmann. Bis zum Ende um 10 Uhr wurde weitergearbeitet und der Zähler auf 101 erhöht.

Tennis, Musik und Clubbing

Unter dem Namen „Strings & Beats“ wurde die 24-Stunden-Aktion von einem Rahmenprogramm begleitet. Tagsüber kamen Vereine, Familien sowie Hobby- und Leistungsspieler in den Store. Bei einer sogenannten „HEAD Power-Hour“ zeigte Profi-Bespanner Patrick Ludwig sein Können. Er war bereits bei internationalen ATP-Turnieren im Einsatz. Am Abend verwandelte sich das Geschäft in eine Partylocation. DJ Mischkonsum sorgte bis in die Nacht für Musik, während die Bespannmaschine weiterlief. Am Sonntag endete die Veranstaltung mit einem Frühschoppen. Auch online konnten Interessierte den Fortschritt über einen Livestream verfolgen.

©Court Kings | DJ Mischkonsum sorgte bis in die Nacht für Musik.

Steirisches Unternehmen hinter der Aktion

Hinter Court Kings stehen die drei Steirer Matthias Hirschmann, Thomas Häusler und Christian Feichtinger. Sie eröffneten den Tennis- und Padel-Store in Seiersberg im April 2025. Neben dem Verkauf von Sportartikeln gehören auch eine Tennisschule sowie Bespannungs- und Schlägerservice zum Angebot. Mit der Veranstaltung wollte das Unternehmen auch zeigen, wie sich Online-Angebote und ein Geschäft vor Ort verbinden lassen. Eine weitere Aktion dieser Art sei bereits denkbar.