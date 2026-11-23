Bei einem Unfall am späten Sonntagnachmittag, am 22. November 2026, ist ein Auto mit drei Personen - es handelt sich um eine Mutter, einen Vater und deren Sohn - von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht.

Bei einem Unfall in Kumberg (Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark) ist ein Auto von der Straße abgekommen und in einen Baum gekracht. Ein Mann musste aus diesem von der Feuerwehr befreit werden – wir haben berichtet. Nun ist klar: Zumindest zwei Personen wurden verletzt, alle drei Insassen ins Krankenhaus gebracht. Dabei handelte es sich um eine Grazer Familie, wie die Polizei berichtet.

©Feuerwehr Kumberg | Eine Person wurde im Wagen eingeklemmt.

Mutter und Sohn vorsorglich ins Krankenhaus gebracht

Im Ortsteil Rabnitz war der 66-jährige Vater gegen 17.30 Uhr mit seinem Auto auf der Grazer Straße unterwegs, als er mit dem Fahrzeug in einer Linkskurve von der nassen Straße abkam und gegen einen Baum krachte. Dabei wurde er eben verletzt und ins Krankenhaus nach Graz gebracht. Seine 51-jährige Beifahrerin und der gemeinsame, zehnjährige Sohn – letzterer saß auf der Rückbank – wurden vorsorglich ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Der Sohn hatte laut Polizei allerdings „keine offensichtlichen Verletzungen“.