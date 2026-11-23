Der österreichische Weihnachtsklassiker „Single Bells“ sorgt auch auf der Bühne für turbulente Festtage. Im Dezember kommt die Kultgeschichte rund um Kati und ihre Familie in die Helmut List Halle nach Graz.

„Ich will heiraten … und: Ich möchte ein Kind!“ Mit diesem Entschluss bringt Kati kurz vor dem geplanten Weihnachtsurlaub auf Mauritius ihre Beziehung gehörig durcheinander. Ihr Freund spielt allerdings nicht mit – und so fällt der Urlaub ins Wasser. Stattdessen fährt Kati kurzerhand zu ihrer Schwester Luiserl, um mit ihr und ihrer Familie Weihnachten am Land zu verbringen. Doch von der erhofften Besinnlichkeit ist wenig zu merken. „Wenn das der Papale noch seh’n könnt …“, seufzt Omama, während sie verzweifelt den Majoran sucht. Luiserl flüchtet angesichts der „großen, fetten Gans“ lieber zum Alkohol und auch Hansi verliert langsam die Geduld: „Schmückst du jetzt den depperten Bam oder ned?“ Als schließlich auch noch eine Ratte verschwindet und der Christbaum in Flammen aufgeht, ist das Familienchaos perfekt.

Kultfilm mit prominenter Besetzung

Die Bühnenfassung bringt den österreichischen Kultfilm mit bekannten Gesichtern auf die Bühne. Mit dabei sind Verena Scheitz, Kristina Sprenger, Inge Maux, Julia Jelinek und Gregor Seberg. Regie und Buch stammen von Matthias Bauer, der das Stück nach dem Drehbuch von Ulli Schwarzenberger adaptiert hat.