Frau Holle war über Nacht fleißig: Am Schöckl hat es ordentlich geschneit. Webcam-Aufnahmen vom Montagmorgen zeigen den Grazer Hausberg tief verschneit, dazu gibt es strahlenden Sonnenschein.

Während es in Graz vielerorts noch nicht nach tiefem Winter aussieht, hat sich am Schöckl in St. Radegund über Nacht eine weiße Schneedecke ausgebreitet. Der Grazer Hausberg zeigt sich am Montagmorgen von seiner besonders winterlichen Seite. Die aktuellen Webcam-Bilder liefern dazu einen traumhaften Anblick: Verschneite Wiesen und Bäume treffen auf einen strahlend blauen Himmel. Nach den nächtlichen Schneefällen sorgt die Sonne nun für eine besonders schöne Winterkulisse.

Winterstimmung am Grazer Hausberg

Für alle, die sich nach dem ersten richtigen Wintergefühl sehnen, dürfte der Anblick Lust auf einen Ausflug machen. Der Schöckl liegt nur wenige Kilometer von Graz entfernt und zählt zu den beliebtesten Ausflugszielen der Region. Ob die weiße Pracht auch in den kommenden Tagen liegen bleibt, wird sich zeigen. Am Montagmorgen jedenfalls ist der Winter am Grazer Hausberg bereits angekommen.