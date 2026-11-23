Ein Alarm bei Infineon in Graz sorgte am Montagmorgen für Aufmerksamkeit. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verließen das Gebäude, eine Leserin wandte sich daraufhin an die 5-Minuten-Redaktion. Nun ist klar, was dahinter steckte.

Alarm sorgte bei Infineon in Graz für Aufregung. Das Unternehmen gibt Entwarnung, es handelte sich für eine geplante Übung.

Alarm sorgte bei Infineon in Graz für Aufregung. Das Unternehmen gibt Entwarnung, es handelte sich für eine geplante Übung.

Am Montagmorgen meldete sich eine Leserin bei 5 Minuten, nachdem sie einen Alarm beim Grazer Infineon-Standort bemerkt hatte. „Ich weiß jetzt nicht, ob es ein richtiger Feueralarm ist oder nur Probe, aber die Leute sind mal raus. Wisst ihr, was da los ist?“, fragte sie die Redaktion.

„Bewusste Räumungsübung“

5 Minuten fragte bei der Pressestelle der Infineon nach. Dort gab es rasch Entwarnung: „Es handelte sich um eine bewusste Räumungsübung“, hieß es auf Nachfrage. Ein tatsächlicher Brand lag demnach nicht vor. Der Alarm und das Verlassen des Gebäudes waren Teil einer geplanten Übung.