Zwischen Job, Haushalt und Familie bleibt im Alltag wenig Zeit, um für gutes Essen extra von Hof zu Hof zu fahren. Genau an diesem Punkt setzt ein neues Grazer Projekt an: Seit vergangenem Wochenende steuert ein elektrischer Kleintransporter mit regionalen Spezialitäten die Firmenparkplätze und Wohnsiedlungen der Stadt an.

©Die Buzzerei | Genussladen auf vier Rädern bringt Regionales vor die Tür

Nachhaltig vom Hof auf den Teller

Hinter dem Konzept steht Michaela Binder, die als Mutter und Ehefrau selbst vor dieser Herausforderung stand. „Wir bringen hochwertige Lebensmittel von ausgewählten Bauernhöfen direkt zu den Menschen“, beschreibt sie die Grundidee. Dass dafür ein vollelektrischer VW ID. Buzz gewählt wurde, unterstreicht den Anspruch, kurze Lieferketten auch emissionsfrei im Straßenverkehr umzusetzen.

Wocheneinkauf in der Mittagspause

Unterwegs ist der rollende Laden im gesamten Grazer Stadtgebiet, mit Schwerpunkt im Osten und Süden. Besonders Betriebe und organisierte Standorte stehen im Fokus der Tourenplanung. „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können ihre Einkäufe so bequem während der Pause erledigen“, erklärt Binder. Erreichbar ist das Team für Anfragen und Vorbestellungen unter 0664/2501492.

Genuss, Ehrlichkeit und Qualität

In den Regalen im Wagen finden sich unter anderem ofenfrisches Brot, Milch- und Fleischprodukte, Freilandeier, Essen im Glas sowie Speiseöle und Fruchtsäfte. Geliefert wird von regionalen Produzenten, die ihre Betriebe oft schon seit Generationen führen. „Bei der Auswahl unserer Lieferanten stehen Qualität, Ehrlichkeit und Geschmack an erster Stelle“, betont Michaela Binder.

Gelungener Auftakt am 20. November

Am vergangenen Wochenende absolvierte das Fahrzeug seine erste Verkaufstour. Die Rückmeldungen nach dem Auftakt waren laut der Gründerin positiv und bestärken sie auf ihrem Weg: „Unsere veränderten Lebensumstände haben den Wunsch verstärkt, etwas Nachhaltiges zu schaffen.“ Aufgrund der Nachfrage wird das Tourennetz derzeit laufend erweitert.

Feste Routen für Betriebe in Planung

In den kommenden Wochen soll das Netz an regelmäßigen Haltestellen weiter wachsen. Damit tagesfrische Waren wie Gebäck oder Milchprodukte sicher verfügbar sind, empfiehlt das Team eine kurze Vorbestellung per WhatsApp, E-Mail oder Telefon. „Gerade bei frischen Produkten hilft uns das enorm bei der Planung“, sagt Binder. Bezahlt werden kann direkt am Fahrzeug mit Karte.