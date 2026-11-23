Mit einem Einkaufswagen voller mutmaßlicher Beute wurde ein 28-Jähriger Samstagnacht beim Grazer Hauptbahnhof von Polizisten angehalten. Er soll in ein Postverteilerzentrum eingebrochen und mehr als 30 Pakete gestohlen haben.

Ein Zeugenhinweis führte Samstagnacht, 21. November, zur Festnahme eines 28-Jährigen in Graz. Gegen 23 Uhr wurde eine Streife der Einsatzeinheit am Europaplatz beim Hauptbahnhof auf einen verdächtigen Mann mit einem Einkaufswagen aufmerksam. Bei der Kontrolle entdeckten die Polizisten zahlreiche mutmaßlich gestohlene Gegenstände, darunter hochwertige Grafikkarten, Elektrogeräte, Gutscheine und neue Kleidungsstücke. Der Mann aus Ungarn wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zur weiteren Abklärung auf eine Polizeiinspektion gebracht.

Mehr als 30 Pakete gestohlen

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 28-Jährige Stunden zuvor ein nahegelegenes Postverteilerzentrum ausgekundschaftet haben dürfte. Dort soll er über einen Zaun geklettert und gewaltsam in das Gebäude eingedrungen sein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte er mehr als 30 Pakete gestohlen haben. Für den Abtransport soll der Tatverdächtige zunächst einen Rollwagen aus dem Lager und später einen ebenfalls gestohlenen Müllcontainer verwendet haben. In einer abgelegenen Tiefgarageneinfahrt öffnete er einen Großteil der Pakete, sortierte die Beute und verstaute ausgewählte Gegenstände in einem Einkaufswagen. Mit diesem kehrte er schließlich zum Grazer Hauptbahnhof zurück, wo ihn die Polizei kontrollierte.

Schaden beträgt rund 35.000 Euro

Sämtliche Pakete und Gegenstände konnten sichergestellt werden. Der entstandene Schaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt. Während der 28-Jährige bei seiner ersten Einvernahme noch keine Angaben machte, zeigte er sich nach weiteren Ermittlungen und angesichts der Beweislast umfassend geständig. Der Mann ist laut Polizei in Ungarn bereits wegen einschlägiger Delikte bekannt und wurde dort von Behörden gesucht. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wurde er in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.11.2026 um 12:24 Uhr aktualisiert